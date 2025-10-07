「追加招集でおれがギアを変えてやろうと」連続トラブル救ったU-20W杯GL全勝“影の功労者”布施克真…U-17W杯の悔しさ、目指すボランチ像と今大会の役割
思わぬアクシデントが続いたが、急きょ加わった最後の戦士がチームを引き締めた。U-20日本代表に追加招集されたMF布施克真(筑波大)はU-20ワールドカップのグループリーグ初戦と第2節に先発。2連勝に貢献し、首位通過への勢いをつけた。
世代屈指の司令塔を欠いた。もともと招集されていたMF中島洋太朗(広島)が出発直前の試合で頭部接触により負傷交代。その後コンディション不良による不参加と、布施の追加招集が発表された。
さらに、アクシデントは続く。大関友翔とともに2ボランチのファーストチョイスだったMF小倉幸成(法政大)も開幕直前にコンディション不良。開幕戦となったエジプト戦で、大関の相棒として抜擢されたのは布施だった。
「ゼキさん(大関)、洋太朗、オグ。3人のような上手さを自分は絶対に持っていないとわかっているので、そこを補うのは自分のタフネスや戦う気持ちだと思っている。そこはもう誰にも負けない気持ちでやっていた」
主力2人の不在の穴を、布施が自らの持ち味を発揮して乗り切った。回復した小倉も第3節で復活し、先制ゴールを決めて守備でも奮闘。逆境を乗り越えたチームは大きな勢いを手にし、グループリーグは3連勝。首位で決勝トーナメント進出を決めた。
2年後のU-20W杯にも出場できる2007年早生まれ世代の18歳だが、自身の立ち位置を正確に把握する大局的な視野を持つ。追加招集でチームに合流した際には、気後れすることなく、自らの役割を持ってチームに入った。
「追加招集ということもあって、自分が最初から来ているメンバーに新しい刺激を与えなきゃいけないと思っていた。おれが初めて入った練習から一個ギアを変えてやろうと。バチバチにファウルになってもいいくらいの気持ちで練習に取り組んだ」
W杯という舞台で奮闘する原動力は、2年前のU-17W杯での悔しさがある。フィールドプレーヤーで唯一ピッチに立てず。「(U-17)W杯に出れなかった悔しさでここまでやってきた。その気持ちがいま一番強く出ているからこそ強気なプレーができている」と胸を張る。
「(2年前からの)変化という意味では、自分が一番のチャレンジャー、一番へたくそと思ってやってきた」。ようやくたどり着いた世界の舞台。この2年間の、そしてU-20日本代表の集大成でもある。
「もうW杯で終わり。一個前のW杯に出られなかった悔しさで、一番強い気持ちを持ってやっている自信はある。そういったところはもう誰にも負けない気持ちで来ている。試合に出たときに、どれだけ結果を残せるかというのを大事にしていきたい」
もともとポリバレント性に長けた布施は、今年2月のU20アジア杯ではポジションを固定されず右SBをメインにプレー。だが、今回は中島の代役でボランチがメインだ。「カウンターの起点を潰すこと、あまり前に上がりすぎずに奪われた瞬間を潰し切る役割を船越監督から言われて、役割もはっきりしている」。体を張ったプレーは現A代表キャプテンが重なるが、本人も意識しているという。
「遠藤航選手は全部潰す選手で特に参考にしている。佐野海舟選手も潰し切って前にも行ける推進力があって、究極はそこだろうなと。だけど、今は本当に潰し切ることを徹底しなきゃいけない。その先にあるのが攻撃。今は起点を潰して、あとはもう前に任せている」
思わぬアクシデントに見舞われたチームを支え、グループリーグ突破の“陰の立役者”となった。布施はここから先の決勝トーナメントにも意欲。「前回の(U-17)W杯も経験して、決勝トーナメントはまたギアが変わることはわかっている」。持ち前の強度を発揮し、大一番のフランス戦でも役割を全うするつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
