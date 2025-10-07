『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 CELESTINE』（KADOKAWA）が11月5日に発売される。

【写真】林芽亜里、10周年＆20歳記念のフォトブック収録カット

モデル・女優として活躍し、今年で活動10周年を迎えた林芽亜里。non-no専属モデルとして同世代女子の熱い支持を集めながら、放送中のドラマ「推しの殺人」に出演するなど、女優としても注目を集める林芽亜里が”等身大の今”をさらけ出したメモリアルな作品が本書だ。

タイトル『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 CELESTINE』にもなった天然石の一種・celestineは、空のように青く透き通った見た目から、別名天青石とも呼ばれ、熱せられた際には固有の赤い炎を出すため、花火の原料に使用されることもある。林芽亜里の透明感と、内に秘める芯の強さを表現したタイトルとなっている。

今回発表された表紙には、本人自らセレクトした超至近距離カットを採用。壁掛けのカレンダーと、大ボリュームなフォトブックをスリーブケースでセットした特別仕様となった本書。林の誕生日でもある11月5日にちなみ、パーソナルな部分に切り込んだ115問115答も掲載される。

■林芽亜里コメント20歳、活動10周年という特別な時に『カレンダーフォトブック』発売できることとても有難く思います。みんなこの衣装好きそうだな~、こういうシュチュエーション好きかな~といつも応援してくださる皆様のことを頭に浮かべながら撮影しました！もちろん初めて知ってくださった方も楽しんで貰えるような写真がたくさんあります！韓国･釜山でのいつもと違った?いつも通りの?私を楽しみにしていて下さると嬉しいです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）