timeleszが表紙に登場した『anan 2467号』が10月15日（水）にマガジンハウスより発売される。

今号は今年の流行りもの、話題を総ざらいする「トレンド大賞 2025」特集。その表紙に、今年2月に新体制となって以降、すさまじい勢いでトレンドの第一線を走り続けているtimeleszが登場。社会現象にもなった新メンバーオーディション「timelesz project」（通称・タイプロ）での熱狂は衰えることなく加速し、新体制初のアルバムはチャート1位を記録、レギュラー冠番組、新体制初アリーナツアー&初ドームツアー決定とグループとしての活躍だけでなく、ドラマや舞台の主演、CM出演など個人活動も毎日ニュースが更新されるなど、その勢いの凄さは周知の事実。トレンドを席捲し続け、まさに2025年のエンタメ界の“主役”である彼らにふさわしい、超ゴージャスな表紙&グラビアが掲載される。

グラビアは2つのコーディネートでお届け。1ポーズ目は、ブラックをベースに赤を効かせ、和のエッセンスが入ったコーディネート。マジックアワーの空のようなブルーとピンクのグラデーションをバックに、凛とした姿で佇む8人の姿はまるで、時代を切り拓いていく剣士のよう。妖艶さと気高さを併せ持つドラマティックなカットとなった。2ポーズ目は、表紙のスタイリングにもなった、カラーファーコート&スーツのド派手スタイリング。ピンク、紫、赤、レオパード…とゴージャスなファーコートを身に纏い、煌びやかなパーティへ。菊池風磨&篠塚大輝、佐藤勝利&寺西拓人、松島聡&橋本将生、原嘉孝&猪俣周杜のユニットで、トレンドセッターたちにふさわしい、シルバーのフリンジカーテンをバックに撮影。相手の頬をむぎゅっと掴んだり、肩に寄り添ったり、一緒にカーテンに巻き付いたり。時にキリッと、時にふざけ合う、最高の空気感が醸し出されている。

ソロインタビューでは、特集「トレンド大賞」に絡め、「流行らせたいトレンド」や「これまで獲得した賞」などについてを深掘り。今回の「トレンド大賞」の表紙=「2025年の顔」と言われることについて、感謝を忘れず謙虚に言葉を紡ぐ姿も。凄まじいスピードで進んでいくグループ・個人の現状をしっかりと受け止めながら、目標を語る、8人の真摯な言葉にも注目。ユニットインタビューでは、timelesz内のトレンドセッターや流行っていること、互いのトレンド観についても語った。

Ⓒanan/マガジンハウス

（文＝リアルサウンド ブック編集部）