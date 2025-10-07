TOMORROW X TOGETHER、HYDEが新曲「SSS (Sending Secret Signals)」を楽曲提供
TOMORROW X TOGETHERが10月22日、日本3rdアルバム『Starkissed』をリリースする。先ごろ同アルバム収録曲が公開され、HYDE楽曲提供による新曲が収録されることが明らかとなった。
公開されたトラックリストによると、アルバム『Starkissed』に収録される日本オリジナル新曲は、タイトル曲の「Can’t Stop」、「Where Do You Go?」、「SSS (Sending Secret Signals)」といった3曲だ。「SSS (Sending Secret Signals)」は、L’Arc-en-Cielのボーカルであり、ソロアーティストでもあるHYDE楽曲提供によるものだ。
トラックリスト公開に先立って、これら3曲のトラックサンプラーも公開。宇宙に浮かぶ星のような球体が開いて楽曲が流れるトラックサンプラーは、楽曲の世界が垣間見えるビジュアルと、それぞれのトラックに対する想像が膨らむ仕上がりだ。5日に公開された「SSS (Sending Secret Signals)」のトラックサンプラーにはHYDEのシンボルマークが登場していた。
なお、10月20日には、タイトル曲「Can’t Stop」のミュージックビデオが公開されるほか、ストリーミングサービスを通じて全曲を楽しむことができるとのことだ。
(P)&(C) BIGHIT MUSIC
■日本3rdアルバム『Starkissed』
2025年10月22日(水)発売
予約リンク：https://txt.lnk.to/starkissed
仕様：全9形態
【初回限定盤A (CD / 1Disc)】
TYCT-69357 / 3,850円 (税込)
・フォトブック A (68P | W 220mm x H 298mm)
・セルフィーフォトカード A (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・フォトカード A (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・ミニポスター A (B5サイズ | W 182mm x H 257mm)
・ステッカーシート A 2枚セット (W 100mm x H 150mm)
【初回限定盤B (CD / 1Disc)】
TYCT-69358 / 3,850円(税込)
・フォトブック B (68P | W 220mm x H 298mm)
・セルフィーフォトカード B (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・フォトカード B (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・ミニポスター B (B5サイズ | W 182mm x H 257mm)
・ステッカーシート B 2枚セット (W 100mm x H 150mm)
▼初回限定メンバーソロジャケット盤
【SOOBIN Ver. (CD / 1Disc)】
TYCT-69359 / 2,970円 (税込)
【YEONJUN Ver. (CD / 1Disc)】
TYCT-69360 / 2,970円 (税込)
【BEOMGYU Ver. (CD / 1Disc)】
TYCT-69361 / 2,970円 (税込)
【TAEHYUN Ver. (CD / 1Disc)】
TYCT-69362 / 2,970円 (税込)
【HUENINGKAI Ver. (CD / 1Disc)】
TYCT-69363 / 2,970円 (税込)
・ブックレット (メンバー別、24P | W 121mm x H 119.5mm)
・セルフィーフォトカード C (メンバー別、全2種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・メッセージ入りインスタントフォトカード (メンバー別、全2種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 86mm)
【通常盤・初回プレス(CD / 1Disc)】
TYCT-69364 / 2,970円(税込)
・ブックレット（24P | W 121mm x H 119.5mm）
・セルフィーフォトカード D (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・フォトカード C (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
【初回限定フォトカード盤 (CD / 1Disc＋フォトカード)】
PROV-1067 / 3,630円(税込)
※TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売
・封筒型カードホルダー (W 185mm x H 140mm)
・リリックカード 12枚セット (W 170mm x H 130mm)
・セルフィーフォトカード E 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)
・セルフィーフォトカード F 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)
・セルフィーフォトカード G 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)
▼CD収録曲
01 Intro : SPARK
02 Can’t Stop
03 Beautiful Strangers [Japanese Ver.]
04 Where Do You Go?
05 Deja Vu [Japanese Ver.]
06 ひとつの誓い (We’ll Never Change)
07 SSS (Sending Secret Signals)
08 きっとずっと (Kitto Zutto)
09 Step by Step
10 Rise
11 星の詩 [Japanese Ver.]
12 Outro : GLOW
※CDの収録内容は全形態共通です。
※初回限定盤Ａ、初回限定盤Ｂのフォトブックとステッカーシートの絵柄は異なります。
※通常盤・初回プレスと初回限定メンバーソロジャケット盤のブックレットは内容が異なります
※通常盤のセルフィーフォトカード Dとフォトカード Cは初回プレス分(TYCT-69364)のみ封入します。
※TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STORE限定で販売する初回限定フォトカード盤の内容は同一です。
●全形態共通封入特典
「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」
※「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」は全形態初回プレス分のみ封入いたします。
※詳細は決定次第、後日発表いたします。
●TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STORE購入特典
上記2つのストアでご予約、ご購入いただいたお客様には先着で下記の特典を差し上げます。
◯ストア別セット購入特典
・初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定フォトカード盤 計4形態セット
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：フォンタブ+ネックストラップ
UNIVERSAL MUSIC STORE：ラゲッジタグ
◯初回限定メンバーソロジャケット盤 計5形態セット
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：箔押しフォトカード5枚セット
UNIVERSAL MUSIC STORE：クリアフォトカード5枚セット
▶予約サイト
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
https://go.weverse.io/qt3S/vtvee8ri
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
https://store-annex.universal-music.co.jp/artist/txt/?s13=20251022&stock=0#itemTitle
※ストア別セット購入特典はCDを1枚ずつ単品で4枚、または5枚購入されても特典は付きませんのでご注意ください。
※各CDを単品でご購入された場合は下記「CDショップ別店舗オリジナル購入特典」の「その他一般、オンラインショップ共通」特典を差し上げます。
※ストア別セット購入特典は単品で差し上げる特典は対象外です。
※TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの特典の絵柄は異なります。
※特典の詳細は後日発表いたします。
※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。
●CDショップ店舗別オリジナル購入特典
下記対象店舗にて、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚ご購入いただくと、各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。
・TOWER RECORDS
・HMV
・TSUTAYA RECORDS
・Amazon.co.jp
・楽天ブックス
・セブンネットショッピング
・NEOWING
・CDJAPAN(OVERSEAS)
・その他一般、オンラインショップ共通
※特典の詳細は後日発表いたします。
※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。
※特典の絵柄は後日発表いたします。
■＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : TOMORROW」IN JAPAN＞
【埼玉】
11月15日(土) ベルーナドーム
11月16日(日) ベルーナドーム
【愛知】
12月06日(土) バンテリンドームナゴヤ
12月07日(日) バンテリンドームナゴヤ
【福岡】
12月27日(土) みずほPayPayドーム福岡
12月28日(日) みずほPayPayドーム福岡
