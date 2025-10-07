ÌðÌî¸²»Ò¡¢NHK¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ø¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÌðÌî¸²»Ò¤¬¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ø¡×¤ò10·î8Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£º£ºî¤ÏNHK E¥Æ¥ì¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÎÓÎ©É×¡ÊDrums¡Ë¡¢¾®¸¶Îé¡ÊBass¡Ë¡¢º´¶¶²Â¹¬¡ÊE.Guitar & A.Guitar¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈYOU¡¢¤µ¤é¤Ë¾¾¤¿¤«»Ò¡¢Aisa¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NHK E¥Æ¥ì¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¤Ï¡¢´é½Ð¤·NG¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥Ö¥¿¤µ¤ó¡¢Ê¹¤¼ê¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈYOU¤Ï¥â¥°¥é¤Î¿Í·Á¤ËÊ±¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡È¤Í¤Û¤ê¤Ï¤Û¤ê¡ÉÊ¹¤½Ð¤¹ÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£2015Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¿Íµ¤¤ò½Å¤Íº£Ç¯¤Ç¥·¡¼¥º¥ó10¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÈÖÁÈ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÌðÌî¸²»Ò¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î²ñÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ÎÀ©ºî¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó10¤Ï10·î10Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¡¢Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡ÁNHK E¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£µî¤ë10·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó10¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃ½¸ÈÖÁÈ¡Øº£Ç¯¤â¤ä¤ë¤è¡Á¡ª¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ø¡×¤¬¡¢ÌðÌî¤È¤Í¤Û¤ê¤ó¤ä¤Ñ¤Û¤ê¤ó¤¬¶¥±é¤¹¤ë¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤¬¡¢NHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØN¥¦¥¿¡Ù¤Ç¤â¡¢ËÜÆü10/7(²Ð)23»þ45Ê¬¤«¤é¤Î½é²óÊüÁ÷¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë10·î¤È11·î¤Î2¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÌðÌî¸²»Ò¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ã¤µ¤È¤¬¤¨¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ä¤¬30²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¡ãÌðÌî¸²»Ò¤µ¤È¤¬¤¨¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025 featuring ¾®¸¶Îé¡¦º´¶¶²Â¹¬¡¦ÎÓÎ©É×¡Á30th Anniversary¡Á¡ä¤È¤·¤Æ¹Åç¡¢´ôÉì¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢Åìµþ¤Î6ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£Digital Single¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ø¡×
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓiTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¤Ê¤É¼çÍ×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ10/8(¿å)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
¢¨²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music¡¢Deezer¡¢AWA¡¢Rakuten Music¡¢KKBOX¡¢Qobuz
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VE3WT-12011.html
¢£NHK E¥Æ¥ì¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù ¥·¡¼¥º¥ó10
10·î10Æü(¶â)¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á E¥Æ¥ì
¡ãÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡https://www.nhk.jp/p/nehorin/ts/N1G2WK6QW5/
¢¨NHK ONE¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡£
¢£NHK Áí¹ç¡ØN¥¦¥¿¡Ù
10-11 ·î ÊüÁ÷Í½Äê
½é²óÊüÁ÷Í½Äê
¡ãÁí¹ç¡ä 10·î7Æü(²Ð) ¸á¸å 11¡§45¡Á11¡§50
¡ãÁí¹ç¡äËè½µ²ÐÍË ¸á¸å 11¡§45¡Á11¡§50
¡ãÁí¹ç¡äËè½µ·îÍË ¸áÁ° 00¡§20¡Á00¡§25 (ÆüÍË¿¼Ìë)
¢¨NHK ONE¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡£
¢¨ÊüÁ÷¤¬µÙ»ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡https://www.nhk.jp/p/ts/J18G4QXX67/
¢£¡ãÌðÌî¸²»Ò¤µ¤È¤¬¤¨¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025 featuring ¾®¸¶Îé¡¦º´¶¶²Â¹¬¡¦ÎÓÎ©É×¡Á30th Anniversary¡Á¡ä
¢¡¹Åç¸ø±é ¡Ú²ñ¾ì¡Û¤Ï¤Ä¤«¤¤¤ÁÊ¸²½¥Û¡¼¥ë ¥¦¥Ã¥É¥ï¥ó¤µ¤¯¤é¤Ô¤¢ Âç¥Û¡¼¥ë
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ) 18:00³«¾ì / 19:00³«±é
¡ÚÎÁ¶â¡Û»ØÄêÀÊ 9,900±ß(ÀÇ¹þ) / ºÇ¸åÊýÀÊ 6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÌä¹ç¡Û¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL¡§082-249-8334(Ê¿Æü 11:00¡Á17:00)
¢¡´ôÉì¸ø±é ¡Ú²ñ¾ì¡Û²Ä»ù»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿¡¼ala ¼ç·à¾ì¡ã±§Ãè¤Î¥Û¡¼¥ë¡ä
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ) 17:00³«¾ì / 18:00³«±é¡¡
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÁ´ÀÊ»ØÄê 8,800(ÀÇ¹þ)
¡ÚÌä¹ç¡Û²Ä»ù»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿¡¼ala¡¡TEL¡§0574-60-3311(Ê¿Æü 9:00¡Á22:30)
¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡ TEL¡§052-320-9100(Ê¿Æü 12:00¡Á18:00)
¢¡°¦ÃÎ¸ø±é ¡Ú²ñ¾ì¡ÛNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î7Æü(Æü) 16:00³«¾ì / 17:00³«±é¡¡
¡ÚÎÁ¶â¡Û»ØÄêÀÊ 11,000±ß(ÀÇ¹þ) / ºÇ¸åÊýÀÊ 7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÌä¹ç¡Û¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó TEL¡§052-320-9100(Ê¿Æü 12:00¡Á18:00)
¢¡Âçºå¸ø±é ¡Ú²ñ¾ì¡Û¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î9Æü(²Ð) 17:30³«¾ì / 18:30³«±é¡¡
¡ÚÎÁ¶â¡Û»ØÄêÀÊ 11,000±ß(ÀÇ¹þ) / ºÇ¸åÊýÀÊ 7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÌä¹ç¡Û¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó TEL¡§0570-200-888(Ê¿Æü 12:00¡Á17:00)
¢¡Ê¼¸Ë¸ø±é ¡Ú²ñ¾ì¡Û¿À¸Í¿·Ê¹¾¾Êý¥Û¡¼¥ë
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ) 17:30³«¾ì / 18:30³«±é
¡ÚÎÁ¶â¡Û»ØÄêÀÊ 11,000±ß(ÀÇ¹þ) / ºÇ¸åÊýÀÊ 7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÌä¹ç¡Û¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó TEL¡§0570-200-888(Ê¿Æü 12:00¡Á18:00)
¢¡Åìµþ¸ø±é ¡Ú²ñ¾ì¡ÛNHK¥Û¡¼¥ë
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î14Æü(Æü) 17:00³«¾ì / 18:00³«±é¡¡
¡ÚÎÁ¶â¡Û»ØÄêÀÊ 11,000±ß(ÀÇ¹þ) / ºÇ¸åÊýÀÊ 7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÌä¹ç¡ÛDISK GARAGE HP¡§https://www.diskgarage.com/
¡ö²ñ¾ì¤ËÂ÷»ù½êÀßÃÖ(Í×»öÁ°Í½Ìó)
¡ÚÌä¹ç¡Û¤¢¤¤¤Í 03-5287-2229
