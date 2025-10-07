日向坂46 河田陽菜（24）の2nd写真集「テイクオフ」（竹書房／11月11日発売）の先行カット第8弾が公開された。

【写真】日向坂46・河田陽菜のキスショットを見る

日向坂46（加入時はけやき坂46）に2期生として加入。天然な一面が映るキャラクターでありつつ、ステージでは圧倒的なパフォーマンス力を発揮し、デビュー以来オリジナルの存在感を放ってきた河田陽菜。

本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。

世界最古の遊園地と言われるBakkenではしゃいだり、ご当地ビールを楽しんだり、ずっと夢見ていたプリンセスに変身してみたりーー。河田のやってみたかったことを楽しむ様子が収められている。

そのほかアイドルに憧れてオーディションへの参加を決めたあの日から、日向坂46を卒業することを決めた今、そして、そこからつながる未来予想図までを等身大の言葉で語るロングインタビューも収録される。

今回公開された先行カット第8弾はデンマークのメン島で見つけたキスマークのモニュメントと撮影した一コマ。活動をスタートした当初、メンバーからキス魔と呼ばれていた河田らしいカットとなっている。

■プロフィール河田陽菜かわた・ひな2001年7月23日生まれ。しし座。山口県出身。B型。身長154.5cm。愛称は“おひな” “KAWADAさん”。2017年、「けやき坂46（ひらがなけやき）追加メンバーオーディション」に16歳で合格。グループ合流当初から、その清楚で透明感あふれるビジュアルと、等身大で素朴なキャラクターで多くのファンを魅了してきた。自然と人を和ませる穏やかな性格で知られ、ステージに立つと小柄な体からは想像できないほどの存在感を放つ。年齢を重ねるごとに大人びた雰囲気も増し、近年ではグループを代表するビジュアルメンバーの一人として注目を浴びている。インタビューなどでも飾らない日常を語る姿がファンから親しまれている一方、テレビ番組やラジオでは天然でユーモアのあるトークで場を和ませ、グループの癒し的存在としても活躍。雑誌やグラビアでもその透明感が高く評価され、多くの表紙を飾ってきた。日向坂46としてはシングルの表題曲だけでなく、ユニット楽曲やライブパフォーマンスでも存在感を発揮。『ガラス窓が汚れてる』『You’re in my way』『43年待ちのコロッケ』などセンターを務める楽曲も多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）