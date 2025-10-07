【台風情報】「非常に強い勢力」の「台風22号」今後の進路は？ マリアナ諸島では新たな「熱帯低気圧＝台風のたまご」が【7日午後7時30分更新 気象庁 10月7日～10月23日までの16日間天気シミュレーション】
台風22号（ハーロン）気になる進路は？
気象庁によりますと、非常に強い台風22号は、きょう（7日）午後6時現在、日本の南を時速15kmの速さで北西へ進んでいます。
中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルで、中心から半径９５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。
また、中心の東側３９０キロ以内と西側２８０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想図は【画像①】の通りです。
台風22号 今後の進路は？
台風の中心は、
あす（８日）午前６時には日本の南
中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
あす（８日）午後６時には八丈島の南西
中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
あさって（９日）午後３時には八丈島の東
中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６５メートル
１０日午後３時には日本のはるか東で強い台風になる見込み
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
台風はその後、温帯低気圧に変わる見込みで
１１日午後３時にはアリューシャンの南
中心の気圧は９７６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
が予想されます。
小笠原諸島では強風や高波に注意を
非常に強い台風22号は、日本の南を時速15kmの速さで北西へ進んでいます。伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、９日は、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒し、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。
台風は、発達しながら、７日は日本の南を北西へ進み、８日は進路を次第に北東に変え、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するおそれがあります。
また、前線が８日にかけて、東海道沖から日本の東にほとんど停滞し、９日は日本の東にほとんど停滞する見込みです。
このため、伊豆諸島では８日は非常に強い風が吹き、海上ではうねりを伴って大しけとなり、９日は、さらに風が強く波が高くなり、猛烈な風が吹いて猛烈なしけとなるおそれがあります。
９日は、関東地方でも非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなる所があるでしょう。また、台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、伊豆諸島では８日から９日にかけて、大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所がある見込みです。
［防災事項］
伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、８日はうねりを伴う高波に警戒し、９日は、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。
また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
新たな熱帯低気圧＝台風のたまごが
気象庁の天気図によりますと、きょう（7日）午前９時、マリアナ諸島で台風のたまごとなる熱帯低気圧が発生したということです【画像②】。熱帯低気圧は１２時間後の７日午後９時の天気図【画像③】、４８時間後のあす（８日）午後９時の天気図【画像④】をみると、北上していく予想です。
10月も「台風に警戒」を！
(宮本大句見 気象予報士)
「今年は季節の進みが遅いため、10月も台風に警戒が必要になっていきそうです」
「平年であれば【画像⑤】のように、8月と9月が台風の発生数、接近数、上陸数が特に多くなっています。台風は太平洋高気圧の縁を回って日本に近づく傾向です」
「9月に比べて10月は、太平洋高気圧の勢力が弱まるため、それにあわせて10月は日本への接近が減ります」
「しかし、今年は季節の進みが遅く、依然として太平洋高気圧の勢力が強い状況です。6日（月）を中心に、平年の8月ごろのような強さになりそうです」
「今後少しずつ高気圧は後退し、季節が進む見込みですが、それに合わせて台風は、これまでの9月に通っていたような経路を今年の10月に通る可能性が考えられます」
「さらに、10月は日本のはるか南の海上のあたりで対流活動が活発になる予想であるため、台風の発生や進路に引き続き注意が必要です」
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑦～⑭】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。