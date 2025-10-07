10月6日、沢口靖子が月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』のPRのため、朝から昼まで計7時間にわたりフジテレビの生放送番組に出演。60歳とは思えない、いっさい疲れを見せない姿に、驚嘆の声があがっている。

「沢口さんは2025年6月で60歳を迎えましたが、『めざましテレビ』に朝6時55分ごろから登場し、続く『サン!シャイン』『ノンストップ!』と、いずれもドラマで共演する安田顕さんと出演していました。『ノンストップ!』では、安田さんに疲れの色が心なしか見えましたが、沢口さんは最後まで笑顔を絶やしませんでした。11時50分からの『ぽかぽか』では、同じく共演者の板谷由夏さんと2時間出演し、まさにスーパーウーマンぶりを発揮したのです」（芸能記者）

ドラマは5年ぶりに復活した『絶対零度』シリーズの最新作。主演を務める沢口は総理大臣・桐谷杏子（板谷）と内閣官房副長官・佐生新次郎（安田）直轄のチーム、情報犯罪特命対策室の調査官・二宮奈美を演じる。

「『めざましテレビ』では、伊藤利尋アナから『きょうは超早起きだったと思うんですけど?』と聞かれ、『早起きでしたけど、割と朝は強いほうなんです』と答えました。

さらには、謎に包まれたプライベートの一端も明かされ、絢香さんの『にじいろ』や今井美樹さんの『PIECE OF MY WISH』をよく歌うこと、日ごろ作る料理として、鶏胸肉をごまドレッシングで和えたものや、蜂蜜入りドライフルーツとブルーベリーのヨーグルトなど、彩り豊かなメニューの写真を紹介していました」（同前）

このほかにも『ノンストップ!』では、高校時代にファンクラブが作られ、会員証まであったことを披露。司会の設楽統（おさむ）に筆ペンで「設楽さん 絶対零度 ぜひ見てね」とハートマークつきのメッセージを贈り、その達筆ぶりも話題となっていた。

ピンクのロングワンピースで各番組に登場した沢口。この日の出演番組を見た視聴者はもちろん、各番組の公式Xが投稿したスタジオ写真の“還暦”ビューティーショットに、

《どうかしてる綺麗さ》

《信じられない…可愛すぎる》

《この人、実は不老不死じゃないか》

《時空ゆがんでる》

といった驚きのコメントが殺到した。芸能プロ関係者はこう語る。

「沢口さんは1984年に、18歳で第1回東宝『シンデレラ』オーディションでグランプリを獲得し、芸歴は41年。今回が、初のフジテレビ月9ドラマへの出演です。刑事役のため、少しショートヘアにしたということですが、美貌は変わらず、デビュー当時の透明感もまったく失われていません。

第1話では、走ったりアクションシーンを決めたりと体を張り、劇中ではVaundyの『怪獣の花唄』を熱唱。60歳とは思えないエネルギッシュさを見せつけていました」

その圧倒的な美しさで、月9を盛り上げていってほしいものだ。