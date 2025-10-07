º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¸þ°æ¹¯Æó¤äÅÏÊÕæÆÂÀ¤È³Ú²°½÷Í¥¥ß¥éーÁ°¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö²¦»ÒÍÍ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²£´é¤â¤¤ì¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬10·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎSnow Man¿·¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×MV¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖTRUE LOVE¡×¤Ï11·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëSnow Man¤Î5th Album¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Î¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡£
º´µ×´Ö¤ÏÀÄ¤Î¥é¥¤¥È¤òÇØ¤Ë¥·¥¢¥¿ー¤é¤·¤¾ì½ê¤Î°Ø»Ò¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬³Ú²°¤é¤·¤¾ì½ê¤Ç½÷Í¥¥ß¥éー¤ÎÁ°¤Ë²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¸þ°æ¹¯Æó¤äÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÏÂ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ»ÅÍÍ¤Î¤«¤Á¤Ã¤È¤·¤¿°áÁõ»Ñ¤«¤Ä¡¢MV¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥é¥Õ¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤é¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡Ö²¦»ÒÍÍ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²£´é¤â¤¤ì¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£