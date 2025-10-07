韓国デビュー控える&TEAM、プロモーションスケジュール公開 “オオカミのDNA”感じるモチーフに期待
9人組グローバルグループ・&TEAMが、28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。それに先立って、プロモーションスケジュールが公開された。
【番組写真】ライブ前…メンバーで手を重ね合う&TEAM
&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、28日に韓国デビューすることが決定している。韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれた本作品は、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる。
今回公開されたプロモーションスケジュールは、オオカミのバイタルサインを彷彿（ほうふつ）させるようなデザインに仕上がっており、10日午後6時の「Mood Teaser BREATH ver.」を皮切りに、28日午後6時のリリースまでのスケジュールが、オオカミの息遣いを感じる波形とともに描かれている。月の満ち欠けや、それに応じて変動していくエネルギー指標など“Wolf DNA”が存分に散りばめられたモチーフに期待が高まる。
