鹿児島市にある、そばの名店が、10月いっぱいで閉店へ。店主の男性にステージ4のガンが見つかったからです。余命数か月。それでも全力で、そばと向き合い続ける男性の思いとは。



鹿児島市西佐多町の縁鹿庵。



残暑に嬉しいすだちそばや、揚げたての天ぷらそばなどを楽しめる、多くの人が訪れる、そばの名店です。店を営むのは、榎谷剛成さん。2010年に店を開けてから、毎日、そばを打ち続ける61歳です。





（縁鹿庵・榎谷剛成店主）「15万食以上は、一人で打ってきました」しかし、10月いっぱいで閉店することを決めました。（縁鹿庵・榎谷剛成店主）「がんの症状が進行していて、立っているのも歩くのもきつい状態」2025年3月、ステージ4の腹膜がんが見つかったのです。（縁鹿庵・榎谷剛成店主）「余命を聞いたときに、年単位ではない。月単位になるといわれた」医師から告げられたのは、余命数か月。（縁鹿庵・榎谷剛成店主）「きついです」体力的に限界の状態でも店に立ち続けられるのは、そばを楽しみにしてくれている客の存在があるからだと話します。（縁鹿庵・榎谷剛成店主）「最後まで頑張ってみようと決めた時に、こうやって、お客さんがすごく来てくださって、色んなコメントもらったり。奮い立ちますよね。頑張ろうと」榎谷さんの味を楽しみに、7日も、店には多くの客の姿がありました。こちらの親子は、10年以上店に通う常連です。2人は、様々なメニューを楽しむために、3種類のそばを注文していました。（常連客）「大海老天せいろと、すだちそばと、かき揚げせいろに、とろろトッピングです。夜ご飯を食べなくても、ここで、お腹いっぱいで今日は帰る」思い出がつまった店の閉店。テーブルに置かれているノートに、女性は感謝の思いを綴っていきます。（常連客）「初めて食べた時から、大ファンです。原点にして頂点のお店です。泣きそうなぐらい、大好きな、そば店だったから病気はしょうがないけど、絶対また食べたい」力を振り絞り、厨房に立ち続ける榎谷さん。（縁鹿庵・榎谷剛成店主）「営業が始まったら、別人のようにテンションがあがる。もうきついと言ってはいられない」病気のことも忘れられる、かけがえのない時間でもあります。開店から約2時間、50食すべてが完売しました。店の外に出ると・・・。（客）「今、来たら完売だった」外には、店に入れなかった客の姿がありました。多くの人が訪れる「縁鹿庵」この店の味を楽しめるのも10月までです。（縁鹿庵・榎谷剛成店主）「ありがたいですよね。ああやって、おいしかったって言って帰っていただけるって。こんな幸せなことはない。どんな大変な思いをしていても、たった、あの一言で、全部報われる。僕らの仕事は。頑張りますね。どんだけきつくても」「縁鹿庵」の店主、榎谷 剛成さん。最後まで全力で、そばと向き合い続けます。