¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï7Æü¡¢±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ê58¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£JFA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÅþÃå¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶õ¹Á¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ËÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Æ»³»á¤Ïº£·î¡¢U¡½20¡Ê20ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ê¤Ø¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·ÐÍ³¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡±Æ»³»á¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ²¬»³¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ºòÇ¯¡¢JFA¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£