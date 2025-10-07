¼«Ì±Ìò°÷¡¢ÊÝ¼é¿§¶¯¤¯¡¡´äÈ×»Ù»ýÁØ¤ÎÃ¥´ÔÁÀ¤¦
¡¡7Æü¤ËÀµ¼°·èÄê¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¼£¿®¾ò¤¬¶¯¤¯¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Èµ¤Ì®¤ÎÄÌ¤¸¤¿µÄ°÷¤ÎÅÐÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÂçÇÔ¤·¤¿7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¤¿´äÈ×ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý¤òÃ¥´Ô¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³²ñÄ¹¤ÎÍÂ¼¼£»Ò»á¤Ï»²±¡Á´¹ñÈæÎãÁª½Ð¤Ç¿ÀÆ»À¯¼£Ï¢ÌÁ¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£ÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¤è¤ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò¼çÄ¥¤·¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤À¡£»²±¡Áª¸å¡¢ÅÞÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÅÞÆâ¼êÂ³¤¤ËÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤°Æ·ï¤ò¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¯ÍÑÍýÍ³¤òµ¼ÔÃÄ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡À¯Ä´²ñÄ¹¤Î¾®ÎÓÂëÇ·»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç·ûË¡²þÀµ¤Ê¤ÉÊÝ¼éÁØ¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¿®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÀ¯ºöÄÌ¤À¡£¼ã¼ê¤ÎÃæ¤ÇÂº·É¤¹¤ëµÄ°÷¤Î°ì¿Í¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Î¸Å²°·½»Ê»á¤Ï¡¢ÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÖÆüËÜ²ñµÄ¹ñ²ñµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ë¤Ï¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎºÇÂ¦¶á¤Ç¡¢´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤È¤·¤Æ¼óÁê¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ»á¤ò»Ù¤¨¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤¬½¢¤¤¤¿¡£