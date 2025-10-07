「アイムドーナツ？」韓国・聖水に誕生 ソウル限定フレーバー含む約30種を提供
【女子旅プレス＝2025/10/07】生ドーナツ専門店・アイムドーナツ？（I’m donut ？）が韓国・ソウルに誕生。人気エリア・聖水にて、ソウル限定フレーバーを含む、ひとつずつ手作りした生ドーナツの数々を提供する。
【写真】韓国の新世代エンターテインメントリゾート「インスパイア」を徹底解明！
9月27日オープンの「アイムドーナツ？ソウル」は、ニューヨーク、台北に続く海外3店舗目。韓国の街並みに多く見られるレンガ素材を取り入れた温かみのある要素と、ステンレスを使用した無機質で先鋭的なデザインを融合させた空間で、看板商品の手作りドーナツ約30種類をテイクアウトにて提供している。
生ドーナツは「アイムドーナツ？」オリジナルに加え、ソウル店限定の新商品10種類も用意。
韓国の伝統酒「マッコリ」を原材料に用いた「ハニーマッコリクリーム」や、ヤンニョムチキンをバルサミコ酢を加えたオリジナル甘辛ソースでアレンジして、チェダーチーズのベシャメルソースとレモン蜂蜜漬けを合わせた「チンチャコリア？」、韓国海苔ともちもち生地を合わせた「のりグレーズド」といった、この土地の文化を融合させたユニークなドーナツはぜひ味わいたい。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：ソウル特別市 城東区 淵武場キル 37-30
営業時間：10時〜20時（完売次第終了）
定休日：不定休（ソウル店の公式Instagramにて随時発信）
【Not Sponsored 記事】
【写真】韓国の新世代エンターテインメントリゾート「インスパイア」を徹底解明！
◆「アイムドーナツ？」海外3店舗目を韓国にオープン
9月27日オープンの「アイムドーナツ？ソウル」は、ニューヨーク、台北に続く海外3店舗目。韓国の街並みに多く見られるレンガ素材を取り入れた温かみのある要素と、ステンレスを使用した無機質で先鋭的なデザインを融合させた空間で、看板商品の手作りドーナツ約30種類をテイクアウトにて提供している。
生ドーナツは「アイムドーナツ？」オリジナルに加え、ソウル店限定の新商品10種類も用意。
韓国の伝統酒「マッコリ」を原材料に用いた「ハニーマッコリクリーム」や、ヤンニョムチキンをバルサミコ酢を加えたオリジナル甘辛ソースでアレンジして、チェダーチーズのベシャメルソースとレモン蜂蜜漬けを合わせた「チンチャコリア？」、韓国海苔ともちもち生地を合わせた「のりグレーズド」といった、この土地の文化を融合させたユニークなドーナツはぜひ味わいたい。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■アイムドーナツ？ソウル
所在地：ソウル特別市 城東区 淵武場キル 37-30
営業時間：10時〜20時（完売次第終了）
定休日：不定休（ソウル店の公式Instagramにて随時発信）
【Not Sponsored 記事】