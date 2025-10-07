田丸麻紀、ショーパンからほっそり美脚輝く「上品で美しい」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/07】モデル・女優の田丸麻紀が10月6日、自身のInstagramを更新。ショートパンツからスラリと伸びた美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】】田丸麻紀、圧巻の美脚ショット
田丸は「今日は私もトレーニングからの長男、次男フェンシングday」とつづり、息子がフェンシングをしている姿とともに、自身の私服ショットを公開。デニム生地のトップスにカーディガン、キャップを合わせたカジュアルなコーディネートで、ショートパンツからはスラリと伸びた美しい脚を披露した。
続けて「レッスン前に、中秋の名月と言うこともありお団子を食べてから練習場へ」「ふと次男の剣を見ながら、何かに似てるなぁと あ！！ミャクミャクと同じ配色だ」とフェンシングの剣の色合いに着目した写真も投稿。最後には「フェンシング帰り空を見上げたら、曇り空から、ひょっこりお月様」と満月の写真も添えた。
この投稿には「脚きれい」「スタイル抜群」「上品で美しい」「コーディネートもおしゃれ」など絶賛の声が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
