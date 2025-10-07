ガールズバンド「きみとバンド」のベースゆきたんが、7日までにインスタグラムを更新。11月16日のライブ、22日のイベントをもって卒業することを発表した。

ゆきたんは「大切なお知らせ」と書き出し、「この度、11／16サロンキティライブおよび11／22東京FCイベントをもちまして きみとバンドを卒業します」と発表、文書を公開した。

文書には「体調不良から復帰した後も、まだ万全とは言えず不安定な時期が続いていました。それでも、皆さんの応援や会長・メンバーのサポートのお陰で治療と両立しつつ、五大Zeppツアーを無事に完走することができました。しかし、この先武道館に向けて、次のステップへ進むにあたりこれ以上は皆さんに、ご迷惑をおかけしてしまうと感じこのタイミングで卒業を決断いたしました」と卒業を決めた理由を説明。

そして「きみとバンドの活動を通して、ライバー時代とは違う経験を沢山させていただき一人の人間としても、『ゆきたん』としても成長することができました。なにより、途中加入の私を温かく受け入れてくれた『きみ』の皆さん活動の形が変わっても応援し続けてくれた『ゆきんこ』の皆さん本当にありがとうございます」と感謝。

続けて「こうして、皆さんがそれぞれ受け入れ、応援してくれたことが本当に嬉しく、私にとって大きな力となりきみとバンドとして安心して、楽しく頑張ることができました」と思いをつづった。

そして「だからこそ、皆さんと武道館を一緒に目指せないことはとても悲しく、苦渋の思いがありますがきみとバンドの活動を通しての経験や、皆さんとの思い出を力にこれからは、自分のペースでできるライブ配信で活動していきたいと思っています。また、私にはライパー時代からお伝えしてきた夢がいくつかありその夢を少しずつ叶えていけるように頑張りたいと今は前向きに考えておりますのでこれからも、温かく見守っていただけますと幸いです」と、今後について明かした。

ゆきたんは昨年10月、体調不良により活動休止。今年3月に復帰していた。