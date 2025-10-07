Á´¹ñ¤ÎÀ¼¤Ç·èÄê¡ª¡ÚÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÃ¯¤â¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÅÁÀâ¥·ー¥ó¡õ½é¸ø³«¡ª¡©ÃÏ¸µÌ±¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥¤¥Á¥íー¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¡ÄÅÁÀâ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ30Ê¬¤«¤é¡Ö¸©Ì±°ìÀÆÅêÉ¼¡ª¥ª¥é¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¥Ù¥¹¥È10¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥ª¥é¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡× ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ªËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÆî¤Ï²Æì¤Þ¤Ç¡ª
º£²ó¤Ï7ÅÔ»Ô¡ÊËÌ³¤Æ»¡¢´ä¼ê¡¢°ñ¾ë¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀÐÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢²Æì¡Ë4Ëü3,350¿Í¤ÎÃÏ¸µÌ±¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¡È¥¹¥¿ーÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¸µÌ±¤¬ÂçÇ®¶¸¤·¤¿¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Î¡ÖÅÁÀâ¥·ー¥ó¡×¤âÂç¸ø³«¡ª
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿ÆóÅáÎ®¾×·â¥·ー¥ó¡×¤ä¡Ö¥¤¥Á¥íーÅÁÀâ¤Î£±ÂÇÀÊ¡×¡ÖÆüËÜÃæ¤¬µã¤¤¤¿ÀõÅÄ¿¿±ûÅÁÀâ¤Î±éµ»¡×¡ÖÀ¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¤Î¥¹ー¥Ñー¥´ー¥ë¡×¡ÖÅÁÀâ¤ÎÂçÁêËÐÍ¥¾¡·èÄêÀï¡×¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÇ®¶¸¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡ª½é¸ø³«¡ª¡©ÃÏ¸µÌ±¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¾×·â¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡ª
¡úÂçÃ«æÆÊ¿Ãæ³Ø»þÂå¤Î¾×·âÅÁÀâ£³Áª
Á´18¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤ÁÃ¥»°¿¶¤¬¢þ¢þ¸Ä¡ª¡©¾×·â¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°ÈëÂ¢±ÇÁü¤òÂç¸ø³«¡ªÄ¶ÆÃÂçHR¤Ç¡»¡»¤òÇË²õ¡ª
¡ú¾¾°æ½¨´îÅÁÀâ
¾¾°æ½¨´î¤ÎÉã¤¬¹ðÇò¡ª¡Ö»ä¤¬µö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Ê¿À®¤ÎÂçÂÇ¼ÔÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÃæ³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤¬·ãÇò¡ª
¡ú¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÀÐÀîÍ´´õÅÁÀâ
Ãæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¤¬¹ðÇò¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¡È¤¢¤ëµ»¡É¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Î¿ÈÄ¹¤ËÈëÌ©¤¢¤ê¡×
¡úÂçÁêËÐÀéÂå¤ÎÉÙ»ÎÅÁÀâ
»Ð¤¬¹ðÇò¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿¤«¤é²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡ª¡©¡×
¡ú¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È髙ÌÚÈþÈÁÅÁÀâ
¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡ÈÄÌ³Ø¡É¤Ë¤¢¤ê¡ª¡©
¤Ê¤É¡¢¾×·â¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¼¡¡¹Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤³¤Î¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¡ª¡×¤È¶¦´¶¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÁª¼ê¤¬¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÎ¢ÏÃ¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÈ¯¸«¤â¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇ®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤«¤é½é¼ª¤ÎÈëÏÃ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÂç·¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ë
Áª¼ê¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ÏÃæ·Ñ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸©Ì±¤¬Áª¤Ö¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤¢¤ëÃÏ¸µ¤ä³ØÀ¸»þÂå¡¢ÍÄ¾¯´ü¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅÄ·½Í¤Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¼Â¤Ï¡Ä¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï½ç°Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÇÁá²¡¤·¤Ç¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£Ìðºî·ó¡Ê¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ë
ÃÏ¸µ¤ÎÄê¿©²°¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ºÙ¤«¤¤¾ðÊó¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤½¤é¤¯½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬²¿¸Ä¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡×¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¡¢¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¤¬¤Ë¤ä¤±¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²æ¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Î¥¹¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤²£¹Ë¤¿¤Á¤¬·ë¶ÉÌ¾Á°¤¬»Ä¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼ã¤¤¿Í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¹¤´¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬²¿½½Ç¯¤âÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤Ê¸©¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¡Ê²Æì¸©½Ð¿È¡Ë
²þ¤á¤Æ»î¹ç±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¤¤¤¤±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¼«Âð¤Ç¸«¤¿»î¹ç¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê2023Ç¯¤Î¡ËWBC¤Î·è¾¡¤Î»î¹ç¤Ïº£¤Ç¤âÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¥·ー¥ó¤ò¸«¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤ÏÁêËÐ¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁêËÐ¤ÏÌÌÇò¤¤¡ªËÌ¤Î¸Ð¤äÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È»þÂå¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¦¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Æº£Æü²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¥á¥â¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
