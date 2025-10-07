どうして？ 作動しなくなる意外な理由

お笑いタレント・江頭2:50さんの公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」が2025年10月6日に更新され、マネージャーの結婚祝いにパジェロを選ぶ動画が公開されました。

【車両紹介の様子】様々なパジェロをオススメされる江頭2:50（動画）

「江頭、マネージャーの結婚祝いに車を買う」と題したこの動画は、以前投稿された、江頭さんのマネージャーMさんの結婚祝いとして行われた「ご祝儀お尻ダーツ」の結果を受けて制作されたものです。この尻ダーツでは、かつてパジェロを景品に用いた某人気バラエティ番組を模して、「当たり」としてパジェロの枠が用意されていました。江頭さんは見事、その枠をお尻から発射したダーツで射抜いたのです。

今回は、そのパジェロを購入するため、江頭さんがCM出演している中古車ショップ「アラジン」の古賀店を訪問しました。ちなみに、店舗内には江頭さんの変顔ポスターが随所に貼られており、さすがの本人も「頭おかしでしょ？ これ社長が指令してるからね」と笑いながら話すほどでした。

アラジンが紹介したのは、以下の車両です：

平成4年製・2代目パジェロ（走行距離11万km、価格90万円 ※車検代別）

平成23年製・4代目パジェロ（走行距離25万km、価格80万円）

平成23年製・パジェロミニ（走行距離2.2万km、価格125万円）

平成20年製・パジェロミニ（走行距離12.5万km、価格25万円）

平成12年製・パジェロイオ（走行距離9.8万km、価格約70万円※車検代別、モニター破損）

このうち、平成20年製のパジェロミニは走行距離12万5000kmながら、価格が25万円と非常に安価だったため、江頭さんもニッコリ。「これにしなさいよ、吉祥寺これに合ってるよ、裏路地これでいったら」と推しました。

しかし、Mマネージャーは走行距離が12万km超えである点を懸念。アラジンのスタッフも「新婚さんなんで、安心してお乗りいただきたいと思ってる」とコメントし、江頭さんに対し、遠回しにもう少し価格が張ったとしても高年式・低走行の車を検討するよう促しました。

さらに、「パジェロではない」と前置きしたうえで、未使用・令和7年式のジムニー・ノマドも紹介されることに。しかし、その価格が330万円と伝えられると、江頭さんは「バカヤロー！ せめて僅差にしようよ」とツッコミを入れる場面もありました。

一通り車両の説明を受けた後、商談に入った江頭さんは、「この店はさ、俺がイメージキャラクターをやっているんですよ。もう何年も何年も。俺もお世話になっているかもだけど、こっちもお世話してるかも。ていうことは、あるパジェロを買ったとして…そうとうの値引きが…ね！」と忖度を要求。最終的に、125万円のパジェロミニを購入することとなりました。