±Æ»³µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î·ÀÌó²ò½ü¡ÖÂçÊÑ°ä´¸¡×¡¡Èô¹Ôµ¡¤ËÅë¾è¤Ç¤¤ºÈ¯³Ð¡ÄJFA¤¬²ñ¸«¡ÖÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
JFA¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿
¡¡JFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ï10·î7Æü¡¢±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡JFAÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤Î±ÜÍ÷¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¡×¤¬ÍýÍ³¤ÈÀâÌÀ¡£FIFA¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë»ë»¡¤ÎºÝ¡¢10·î3Æü¤Ë·ÐÍ³ÃÏ¤Î¥Ñ¥ê¤«¤é½ÐÈ¯Í½Äê¤Î¹Ò¶õµ¡¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡£5Æü¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¡£JFA¤Ï¡ÖÂçÊÑ°ä´¸¡£¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÆâÍÆ¤ä½ÅÍ×ÅÙ¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡×»æ¤Ï¥Ñ¥ê¹Ô¤¤Î¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤Ä¨Ìò18¤«·î¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤ÏÈ³¶â5000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó88Ëü±ß¡Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸½ÃÏ»æ¤Ï¡Ö10ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¾¯½÷¤Î²èÁü¤ò±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£Á°Æü6Æü¤Ë¥Ü¥Ó¥Ë¡¼·º»öºÛÈ½½ê¤ÇºÛÈ½¤ò¼õ¤±¡¢¸øÄ°²ñ¤Ç¤Ï²èÁü¤Î±ÜÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥´ñ¿´¤«¤é¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿ÁÏºîÊª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÛÈ½½ê¤ÏAI¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Ë³ºÅö¡£¼Âºß¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÍºáÈ½·è¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡JFA¤Ï7Æü¤ËÍý»ö²ñ¤Ç·èµÄ¤·¡¢²òÇ¤¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡£ÆâÍÆ¤ä½ÅÍ×ÅÙ¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£±Æ»³»á¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¹ÔÆ°¤·¡¢¸½ºß¤âµ¢¹ñ¤»¤º¡£²òÇ¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³èÆ°Ãæ¤Ê¤Î¤ÇÂå¹Ô¤òÃÖ¤¯¤Ê¤ÉÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤È¤·¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Îº£²ó¤Î¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¶¯²½²þÁ±¤ò³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æº£°ìÅÙ¡¢JFA¤ÎÍýÇ°¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£±Æ»³°Ñ°÷Ä¹¤ÏU-20ÆüËÜÂåÉ½¤ä¥Þ¥«¥ªÂåÉ½¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ºòÇ¯¤«¤éJFAµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë