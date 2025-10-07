「びっくりするほど細見え！」【しまむら】おしゃれママ絶賛♡「1,089円トップス」

トレンドの着こなしと体型カバーの両方が叶いそうなトップスを【しまむら】で発見！ 今回は、ママインフルエンサー@aiii__13kさんが絶賛しているキャミトップスをピックアップしました。秋冬トレンドとして注目のチェック柄やイレギュラーヘムのデザインで、いつものコーデをアップデートしてくれるはず。\1,089（税込）というお手頃価格なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

華やかに秋ムードを演出するチェック柄キャミ

【しまむら】「ブラウンCHKイレヘムキャミ」\1,089（税込）

@aiii__13kさんが「びっくりするほど細見え！」と紹介しているキャミトップス。2025年秋冬トレンドのチェック柄や特徴的なイレヘムデザインが、大人の垢抜けに一役買ってくれそう。プラスワンで一気にトレンド感がアップするキャミトップスは、シンプルコーデのマンネリ打破にも最適。Tシャツと合わせたカジュアルコーデはもちろん、ボリューム袖のブラウスでフェミニンに仕上げるのも◎

ふわりとしたシルエットが女性らしいアクセントに

Tシャツとジーンズのカジュアルなスタイリングも、キャミトップスをプラスワンすればグンと女性らしい雰囲気に。ふわりと揺れるシルエットが、華やかなアクセントになってくれるはず。たっぷりとボリュームがありつつ、ざっくりとしたVネックで顔まわりはすっきりと見えるのも嬉しいポイント。甘くなりすぎないよう、バッグとシューズはシックな黒で統一して大人っぽく仕上げて。

