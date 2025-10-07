百田夏菜子＆結木滉星が大型ビジョンに登場！ECCO(エコー)「ECCO TOKYO SHIBUYA」
1963年創業のデンマーク発プレミアムレザーブランド〈ECCO(エコー)〉は、都市の情報発信基地として「ECCO TOKYO SHIBUYA(エコー トーキョー シブヤ)」を2025年9月27日(土)にオープンしました。
店舗の大型ビジョンには「ももいろクローバーZ」の「百田夏菜子さん」と俳優の「結木滉星さん」が登場するほか、オープンを記念した様々なプロモーションが実施されています。
ECCO(エコー)「ECCO TOKYO SHIBUYA」
正式店名：ECCO TOKYO SHIBUYA (エコー トーキョー シブヤ)
オープン日：2025年9月27日(土)
所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-1
営業時間：11:00 - 20:00
渋谷の明治通りにオープンした「ECCO TOKYO SHIBUYA」
〈ECCO〉のモノづくりを感じる空間とプレミアムな商品をお届けする、表参道・原宿エリアにおいて3店舗目の直営店です。
ビル屋上には大型ビックスクリーンを構え、新しいECCOの顔を発信していきます。
「百田夏菜子さん」「結木滉星さん」起用の大型ビジョン
大型ビジョンの第一弾クリエイティブには、「ももいろクローバーZ」の「百田夏菜子さん」と、俳優の「結木滉星さん」が登場。
「ECCO 新しい一歩」をテーマに、スタープロダクト「BIOM C-TRAIL」を着用し、アクティブかつクールな演出で魅せます。
ソロ動画やペアでの動画が2025年12月まで放映され、明治通りを往来する人々を楽しませます。
オープン記念プロモーション
「ECCO TOKYO SHIBUYA」では、来店特典として3つのプロモーションが用意されています。
1. SS26商品の先行発売
世界に先駆けて、2026年春夏コレクションの魅力的な商品を先行発売します。
2. オリジナルノベルティプレゼント
33,000円(税込)以上のお買い上げで、先着180名にTOKYO SHIBUYAオリジナル「Can Keeper」をプレゼント。
また、来店者には「ECCO WATER」が差し上げられます（なくなり次第終了）。
3. 3店舗合同スタンプラリー
TOKYO SHIBUYA、青山Ao店、表参道店の3店舗を巡るスタンプラリーに参加し、キャンペーンに申し込むと、抽選で「百田夏菜子さん」「結木滉星さん」着用モデルを含むスニーカーがプレゼントされます。
渋谷の新たな注目スポットとして、今後も毎月イベントを予定している「ECCO TOKYO SHIBUYA」
大型ビジョンで展開されるクリエイティブや、店舗限定のキャンペーンから目が離せません。
ECCO(エコー)の新店舗「ECCO TOKYO SHIBUYA」の紹介でした。
