百田夏菜子＆結木滉星が大型ビジョンに登場！ECCO(エコー)「ECCO TOKYO SHIBUYA」

1963年創業のデンマーク発プレミアムレザーブランド〈ECCO(エコー)〉は、都市の情報発信基地として「ECCO TOKYO SHIBUYA(エコー トーキョー シブヤ)」を2025年9月27日(土)にオープンしました。

店舗の大型ビジョンには「ももいろクローバーZ」の「百田夏菜子さん」と俳優の「結木滉星さん」が登場するほか、オープンを記念した様々なプロモーションが実施されています。

ECCO(エコー)「ECCO TOKYO SHIBUYA」

正式店名：ECCO TOKYO SHIBUYA (エコー トーキョー シブヤ)

オープン日：2025年9月27日(土)

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-1

営業時間：11:00 - 20:00

渋谷の明治通りにオープンした「ECCO TOKYO SHIBUYA」

〈ECCO〉のモノづくりを感じる空間とプレミアムな商品をお届けする、表参道・原宿エリアにおいて3店舗目の直営店です。

ビル屋上には大型ビックスクリーンを構え、新しいECCOの顔を発信していきます。

「百田夏菜子さん」「結木滉星さん」起用の大型ビジョン

大型ビジョンの第一弾クリエイティブには、「ももいろクローバーZ」の「百田夏菜子さん」と、俳優の「結木滉星さん」が登場。

「ECCO 新しい一歩」をテーマに、スタープロダクト「BIOM C-TRAIL」を着用し、アクティブかつクールな演出で魅せます。

ソロ動画やペアでの動画が2025年12月まで放映され、明治通りを往来する人々を楽しませます。

オープン記念プロモーション

「ECCO TOKYO SHIBUYA」では、来店特典として3つのプロモーションが用意されています。

1. SS26商品の先行発売

世界に先駆けて、2026年春夏コレクションの魅力的な商品を先行発売します。

2. オリジナルノベルティプレゼント

33,000円(税込)以上のお買い上げで、先着180名にTOKYO SHIBUYAオリジナル「Can Keeper」をプレゼント。

また、来店者には「ECCO WATER」が差し上げられます（なくなり次第終了）。

3. 3店舗合同スタンプラリー

TOKYO SHIBUYA、青山Ao店、表参道店の3店舗を巡るスタンプラリーに参加し、キャンペーンに申し込むと、抽選で「百田夏菜子さん」「結木滉星さん」着用モデルを含むスニーカーがプレゼントされます。

渋谷の新たな注目スポットとして、今後も毎月イベントを予定している「ECCO TOKYO SHIBUYA」

大型ビジョンで展開されるクリエイティブや、店舗限定のキャンペーンから目が離せません。

ECCO(エコー)の新店舗「ECCO TOKYO SHIBUYA」の紹介でした。

