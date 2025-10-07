◇MLB ドジャース4-3フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)

ドジャースが敵地でフィリーズとの地区シリーズ第2戦に挑み連勝。ロバーツ監督が勝利に大きな喜びを示すと共に、9回のピンチを切り抜けた佐々木朗希投手を称賛しました。

最後は2点を奪われ、1点差とヒヤヒヤの展開も逃げ切り、敵地で連勝。ロバーツ監督は、「本当に素晴らしい試合だったよ。見どころが満載だった。あの場面で勝利をつかめて、勢いをキープできた。ホームに戻るのが楽しみだ」と話しました。

9回は、最初にトライネン投手を投入。この理由については、「ブレーク(＝トライネン投手)はポストシーズンで我々にとって重要なアウトやイニングを何度も投げてくれている。あの場面でも本当に信頼していた。必要ならベシアも控えていた」と説明。

大ピンチで首位打者のトレー・ターナー選手を迎え、佐々木投手をマウンドに送ることとなりましたが、「彼は準備もしていた。ターナー選手との対戦でも信頼していましたし、彼は我々にとって大きなアウトを取ってくれた」と語りました。

今季ホームゲームでは、55勝26敗のメジャートップの勝率を誇ったフィリーズに敵地で2連勝。ドジャースは地区シリーズ突破に王手となりました。

この2戦について、「非常に大きい、本当に大きい。選手たちが本当にステップアップしている。ブレーク・スネル投手素晴らしい試合を投げたと思う。エメット・シーハン投手の働きも素晴らしかった。今夜の彼の球威は良かったと思う。そして佐々木投手の活躍は、多くの面で非常に心強いものとなっています」と語りました。