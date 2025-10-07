ロックバンド「Hi―STANDARD」が、新体制初ツアー「Screaming Newborn Baby Tour」を開催する。7日、全国のCDショップで開始された最新曲「Our Song」の先行視聴企画で明らかになった。

新体制初、2018年開催の「THE GIFT EXTRA TOUR 2018」以来のツアー。12月23日の東京・新代田のLIVE HOUSE FEVERから始まり、ライブハウスとアリーナを巡る全8公演。

ツアー発表は、きょう7日から最新曲視聴企画が行われた全国117のCDショップで配布されたフライヤーで判明。フライヤーのニ次元コードを読み取ることでツアーの詳細を確認することができる。先行視聴できる最新曲は来月26日発売の約31年ぶりとなるミニアルバム「Screaming Newborn Baby」に収録される。

ハイスタは、先月24日に所属レーベル「PIZZA OF DEATH RECORDS」の公式YouTubeチャンネルで行った生配信でドラマーのZAXの加入を発表。最大接続数7万2000人、累計視聴者数40万人を超え大きな注目を集めた。