『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには森脇梨々夏が登場した。

カワイイ人が集まるアイドル業界。しかし、最近のアイドル業界には「私が一番カワイイ」という気合の入った人があまりいないようだ。そこでこの日は、自分のかわいらしさアピールしまくってもらい「私が一番カワイイ！」と豪語し、令和のエースとなる強いハートを持ったカワイイアイドルを発掘する企画「第5回 私が一番カワイイオーディション」を開催。これまでのオーディションに参加してきた藤原ちの、高梨瑞樹、大野まりかも出演。AMEMIYA、レインボーの池田直人が審査員を務めた。

AKB48の現役メンバーである工藤華純（20歳）が、モテエピソードで可愛さをアピールした際のこと。

小学生のとき、社会科見学で動物園に行ったという工藤。モルモットを抱っこしたときに起きた出来事を告白した。工藤によると「モルモットを抱いて、カワイイなって思っていたらだんだん濡れてきて。私が可愛すぎて嬉ションされてて」とのこと。別のモルモットを抱くと「また生暖かくなってきて。私が可愛すぎてまた嬉ションされました」と2度連続で動物に嬉ションされたことを告白した。

「人間だけではなく、動物にまでカワイイを伝えられている」とアピールした工藤だったが、それに対して高梨が突如「モテないからだと思います！」と声をあげた。「人からモテないから、動物のエピソードしか喋れない」と指摘した。

これを受けて、セイウチにもキスされたことがあると対抗した工藤。動物のエピソードばかりする工藤のことを高梨は「一番男のニオイがするんです。ああいうタイプは」と別の角度からツッコミ。工藤は「セイウチとしかキスしたことない」と言い張った。