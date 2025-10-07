台風22号あす「非常に強い勢力」に…9日には伊豆諸島に最接近　関東も暴風域に入るおそれ

東京・八丈島に近づく台風22号。

打ち寄せた高波が波消しブロックにぶつかり、白波を立てていました。

台風22号は今後、発達しながら8日午前3時に非常に強い勢力となり、さらに9日木曜日に伊豆諸島に最接近。

中心付近の最大瞬間風速は65メートルと、家が倒壊する恐れもある猛烈な風が吹く予想です。

八丈島の宿泊施設では、早くも影響が出ていました。

八丈島で宿を経営・沖山芳樹さん：

きょう泊まる予定の人は帰りを気にして来るのをやめた。週末はキャンセルが相次いでいます。

関東も暴風域に入る可能性がある台風22号。

取材班は、港町の千葉・勝浦市に向かいました。

釣り船の船長に話を聞くと、今後の運航は台風の速度と進路によって判断するといいます。

宏昌丸・吉清良輔船長：

台風のコースが変わらないか、常に天気予報をチェックして確認してます。商売道具である船が被害に遭うと怖い。

台風が接近する中、6日より最高気温が4度以上も下がった東京都心。

長袖姿の人が多くみられました。

東京・墨田区にある東京スカイツリーで行われていたのは、本場ドイツのビールが楽しめる「オクトーバーフェスト」。

朝晩の肌寒さが身に染みる秋を迎え、着物を着てビールを飲んでいた女性たちは「最高、本当に最高。なかなか涼しいので、すごくちょうどよく飲める。汗ばむ感じがない」と話してくれました。

一方、会場にいる外国人観光客は多くが半袖姿。

オーストリアから来た観光客からは、思わず「え！？日本はこれで秋なの？本当に秋？なんでこんなに暑いの？オーストリアの秋は18度よ」という声が上がりました。

秋の関東に接近する台風22号。

今後も台風情報に十分、注意してください。