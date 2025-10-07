県内では、昨夜からきょうにかけても、クマの出没や痕跡が相次いで確認されました。



黒部市では、AIカメラがクマの姿をとらえました。また、高岡市南部ではシカの目撃もありました。



黒部市提供 AIカメラ映像

真っ暗な林道を横切るようにして歩くクマ。きょう午前5時半ごろ、黒部市栗寺の大谷ダム付近に市が設置したAIカメラが撮影した映像です。



黒部市では、昨夜からけさにかけてクマの目撃が相次ぎました。きのう午後6時前には黒部市宇奈月町内山の愛本トンネル近くでクマ1頭が目撃され、午後11時半ごろにはおよそ1.5キロ離れたパークゴルフ場でもAIカメラがクマ1頭を検知しました。





また、富山市大沢野地域の松野では、きょう午前、成獣のクマ1頭が目撃されたほか、富山市八尾町下笹原ではけさ、クマのふんと柿の木に登った跡が見つかりました。自治体や警察は付近をパトロールし、周辺の住民に警戒を呼びかけています。一方、高岡市の戸出地域ではきのう、ニホンジカの姿が目撃されました。刈り取りの終わった田んぼから農道を横切り、奥の田んぼへ走り去っていきました。目撃した人によりますと、体長はおよそ1メートル20センチほどで、田んぼや畑の中を走って移動し、車の前に飛び出す場面もあったということです。県自然保護課は、シカは川沿いを伝って食べ物を求め、山から下りて来たとみていて、シカを見かけても決して近づかないよう注意を呼びかけています。