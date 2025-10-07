県内では、クマの出没が相次ぎ、ツキノワグマ出没警報が出されています。



今年5月には、県内でも人身被害が発生しています。そのクマに襲われた男性を取材し、当時の状況や恐怖について長谷川記者が聞きました。



クマに襲われた男性

「まずいなと。ここで死ぬかなと。それぐらい恐ろしいものです」



こう話すのは、今年春にクマに襲われてけがをした南砺市に住む60代の男性です。



男性がクマに襲われたのは、南砺市小院瀬見の山中。今年5月3日の午前6時ごろ、タケノコを採るために自ら所有する山を訪れていた時のことでした。





「1歩、2歩踏み出した時に5、6メートル前方から『ガサガサ』っていう音がしたわけです。これはただごとじゃないと。明らかに獣だろうと。そう思った瞬間に、既に私の左足ふくらはぎにかまれていたわけです。あっという間です」男性を襲ったクマは、体長1メートルほど。男性は、かみつくクマをなんとか振り払うと、その後も襲ってくるクマの手を足で蹴るなどして抵抗しました。「身を守るのに必死で当時のことはあまり覚えていない」と話す男性。その中でも、はっきりと記憶に残っているのがクマのうなり声でした。「ヴーっていう感じですね。この声の10倍。あの声は、もう怪獣みたいなものですね」男性は、必死に抵抗し、クマは1分ほどでその場を去りました。男性の左足には、5か月近く経った今でも生々しい傷が残っています。「さらに長靴履いてたんですけど、その長靴の上からかまれた痕がこれです。痕は消えないと思います。獣にかまれたところは治ることはないと言われてますから」男性は現在60代。これまでにも所有する山を日常的に訪れていて、襲われた日もクマ鈴とホイッスルを携帯し、ラジオを大音量で流していました。男性は、今は山に入るのを控えているといいます。「何が安全かということが、まだ私には分からないものですから。怖いですね」