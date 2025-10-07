CLAYGE（クレージュ）が、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボした限定デザインの『シャンプー＆トリートメント SR』と『ミネラルリペアオイル スムース』を、2025年10月10日（金）より全国のバラエティショップ・一部ドラッグストアにて数量限定で発売する。

■限定デザイン

人気のヘアケアシリーズが、シナモロールとその友だち・みるくをデザインした特別仕様で登場。可愛らしいタオルケットを持つ2匹のイラストがパッケージにあしらわれ、見た目にも癒されるアイテムに仕上がっている。

また、香調にはシナモロールとみるくをイメージしたピュアサボンの香りを採用。爽やかな甘さの中にふわっとやさしさを感じる香りとなっている。

■商品情報

株式会社多田

クレージュ シャンプー＆トリートメント SR シナモロール 限定デザインセット（通常品SR トライアル2包付き）内容量：500mL／500mL／10mL×4価格：3,080円（税込）

クレージュ ミネラルリペアオイル スムース シナモロール 限定デザイン内容量：120mL価格：1,540円（税込）