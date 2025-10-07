なにわ男子の長尾謙杜（23）と女優の山田杏奈（24）が7日、都内で映画「恋に至る病」（廣木隆一監督、24日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。

内気な男子高校生・宮嶺望（長尾）とクラスの人気者女子・寄河景（山田）の不器用な初恋を軸に、同級生の不審死や恋人への恐ろしい疑惑が入り交じる、ピュアで刺激的なラブストーリー。

2人は約3年前にも同級生役で共演。長尾は山田に対して当時は「姉さん」なイメージがあったといい「『よろしくお願いします』と言ったら『タメ語で良いよ』って。姉さんだーって思いました。堂々とされているので頼りがいがありました」と回想した。

女優の前田敦子（34）が連続不審死事件を捜査する刑事を演じた。長尾は劇中で前田から取り調べされるシーンがあり「できあがったものを見て、『俺、あっちゃんに取り調べされてる』って。小さい頃からテレビで見させていただいていたので、あっちゃんに取り調べされる時が来たんだって思いました」と、AKB48時代の愛称を交えて笑った。前田も「かわいい感想」と照れ笑いしていた。