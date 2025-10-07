数々の人気アニメの主題歌で編曲を担当した金沢ゆかりの編曲家、松山祐士さん。

38年前に書き下ろし母校の金沢桜丘高校に寄贈した曲が、13日に初めて披露されます。

久々江龍飛フィールドキャスター「実はこの曲、金沢桜丘高校吹奏楽部OBの松山祐士さんが作曲しました。」

高校卒業まで金沢で過ごした松山祐士さん。

「アルプスの少女ハイジ」や「機動戦士ガンダム」など誰もが知る人気アニメの編曲を担当した日本を代表する編曲家です。

38年前に依頼した曲、練習が間に合わずお蔵入りになっていた

金沢桜丘高校吹奏楽部OB・OG会 伊藤孝治さん「Q:吹奏楽部OBにとって松山祐士さんとは？ずっと上の先輩だが、色んな曲を手掛けたレジェンド、吹奏楽部を代表する方」

10月13日、同窓会100周年を記念した演奏会で披露されるのが、松山さんが作曲した「澤音」（さわおと）。

金沢桜丘高校・吹奏楽部顧問 寄島昭生先生「3楽章形式で、1楽章が伝統、2楽章が変容、3楽章が調和。金沢の歴史あるような和風ところから始まり、最後は調和では洋風になっている」

数々のヒット曲を手掛けてきた松山さんが作曲した澤音ですが実は演奏されるのは今回が初めてです。

金沢桜丘高校吹奏楽部OB・OG会 伊藤孝治さん「この曲を作ってもらったのは38年前。OB会演奏会のために作ってもらった。その時、楽譜があがってきたのが直前で、練習が間に合わず、お蔵入りになった曲」

その後は演奏されることがなく卒業生の机の引き出しに保管されたままとなっていたのです。

13日の100周年演奏会で初演

38年間眠っていた幻の曲、「澤音」。

100人を超える吹奏楽部OBと一緒に挑戦する在校生は、この曲を演奏することが吹奏楽部の集大成だと話します。

金沢桜丘高校吹奏楽部・安田夏穂部長「初めてやってみた曲なので分からないことだらけでやっている。新たな発見がたくさんあり、面白い。これが桜ブラスですと伝えられたら」

松山祐士さんの幻の曲、「澤音」は、13日に開かれる「桜、きらり100周年演奏会」で初演を迎えます。