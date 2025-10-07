佐渡市にある「トキの森公園」の入園者数が10月7日、500万人を突破しました。500万人目の入園者には記念としてある権利が贈られました。一体何が贈られたのでしょうか。



500万人目の入園者となったのははじめて佐渡を訪れたというさいたま市の小倉雅子さん家族です。小倉さん家族に贈られた記念品…それが、来年度、園内で飼育されているトキから生まれたヒナに名前を付けることができる「命名権」です。





〈500万人目の入園者 小倉雅子さん〉「トキを楽しみにしてきたので、とてもうれしいです。トキに相応しいかわいい名前を考えられたらいいなと思います」1994年に開園した「トキの森公園」。園内にトキを間近で観察できる施設や資料館があり、佐渡市の観光施設の中心的な役割を果たしてきました。〈佐渡市農業政策課 中村長生課長〉「佐渡に興味を持ってもらう、またそこから移住・定住にもつながるような取り組みをみんなでできればなと思っている。何度来ても新しい発見があるような展示物になるようにこれからも心掛けていきたい」佐渡市は今後も展示の充実やトキガイドの育成をしていきたいということです。