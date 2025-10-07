俳優・本郷奏多のカレンダー『本郷奏多カレンダー2026』が12月21日（日）にSDPより発売される。

12歳の時に映画『リターナー』で俳優デビューし、『GANTZ』や『進撃の巨人』など、唯一無二の存在感を放つ。近年の出演作には、NHK大河ドラマ「光る君へ」や「幽☆遊☆白書」など変幻自在の演技力は高く評価される。

実力派俳優としての活躍のみならず、自身が撮影から編集までを手がけるYouTubeチャンネル『本郷奏多の日常』では、趣味のプラモデル制作やゲーム実況動画などを投稿し、老若男女問わず注目を集め、総再生回数は1億回を突破。ポーカー愛好家として様々な大会で優勝や入賞など好成績を収めているほか、「東京ゲームショウ2025」のオフィシャルサポーターに就任、さらに来年2月発売のゲーム『仁王3』では、ゲームキャラクター及びキャラクターボイスとして出演するなど、多彩な才能を武器にさまざまなフィールドで活躍を続けている。そんな本郷が、自身11作目となる「本郷奏多カレンダー2026」を12月21日（日）に発売することが決定。

本作でシリーズ11作目を迎える「本郷奏多カレンダー」。表紙カット2種&特典カット4種が発表された。10年以上続くロングランシリーズは、毎年新たな魅力でファンを魅了してきたが、今年のテーマは初の“オン・オフ”。オンでは俳優活動を思わせる凛とした佇まいや大人の色気漂う眼差しを披露し、オフでは自然体の笑顔や休日のようなリラックスした姿を収録し、解禁となった表紙カットでも見事に表現。表情と雰囲気のギャップが、これまで以上に“ストーリーを想像させる”仕上がりとなっている。

注目は、販売場所ごとに異なる特典ビジュアル。これもカレンダー同様、様々な表情のカットが使用されファンの心をくすぐられる内容となっている。「本郷奏多カレンダー2026」はオンとオフという二面性を打ち出した意欲作として、ファンと時間を共有する特別な作品となった。さらに、自身の誕生日である11月15日（土）に東京、さらに11月23日（日）に大阪での発売記念イベントの開催が決定している。

■発売記念イベント日時：2025年11月15日（土）12：00スタート会場：P.O.南青山ホール（〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17 POLA青山ビルディング 地下1階）

日時：2025年11月23日（日）12：00スタート会場：コングレスクエア グラングリーン大阪（〒530-0011 大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪 南館4階）

