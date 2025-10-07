ブルージェイズに舞い降りた22歳の超新星、記録ずくめの快投に交代時には本拠ファンから「もっと見させろ！」大ブーイングも
イェサベージの快投にファンは熱狂した(C)Getty Images
記録ずくめの快投でア・リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。ブルージェイズのトレイ・イェサベージが現地時間10月5日、ヤンキースとのア・リーグ地区シリーズ第2戦に先発。22歳の新人右腕は5回1／3を無安打無失点、11奪三振という圧倒的な内容で強力打線を封じ込め、2連勝に導いた。
今年9月15日のレイズ戦でメジャーデビューしたばかりの22歳。メジャー通算3試合しか経験のないルーキーが、大舞台での大抜てきに見事応えた。
1回から3つのアウト全てを三振で奪い、3回はアンソニー・ボルピ、オースティン・ウェルズ、トレント・グリシャムを、4回にはアーロン・ジャッジ、コディ・ベリンジャー、ベン・ライスを、2イニング続けて3者連続三振。自慢のスプリットに、面白いようにバットが空を切った。
MLB公式サイトによれば、11奪三振はデービッド・プラスらの8奪三振を抜いて、球団のポストシーズン最多を更新。また4回までに10奪三振は、2019年ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でのナショナルズのパトリック・コービンに並ぶメジャー最多記録という。22歳69日でのポストシーズンでの2桁奪三振は、1975年のナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦のパイレーツのジョン・キャンデラリアが21歳335日で14奪三振したのに次ぐ2番目に若い記録となった。
球団史上最年少でのポストシーズン登板であり、6か月前には1Aでプロ初登板したばかりだった。1Aで11試合、2Aで8試合、3Aで6試合、そしてメジャーで3試合。1シーズンで全てのカテゴリーのチームでプレーし、10月にはついに名門球団相手に最高の舞台で輝いた。
前日には「私はこのためにつくられた」と発言し、注目を集めていた。快投後は「私はこのためにつくられた、と話したことについて考えていた。そして、それを証明した方がいいとも」と喜びに浸った。
3安打にグランドスラムと援護した主砲のウラジーミル・ゲレロJr.は「彼はこのためにつくられたんだ」と笑った。「彼のことを誇りに思う。まだ若いが、勝ちに飢えている。今日、彼が成し遂げたことは本当に誇らしい」とチームの顔でもある3番打者が、新星の誕生を喜び、温かく迎え入れた。
12−0と大量リードしていたため、先も見据えて78球で6回途中で降板。その際には「もっとこの投手の投球が見たい」と本拠地のファンから大ブーイングが湧き起こったほどだった。イエサベージの次なるマウンドは、勝ち進んだ先に待つア・リーグ優勝決定シリーズ。より高みにあるステージで、さらに輝くことができるか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]