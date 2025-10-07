Y.S.C.C.横浜、「元AKB48」小林茉里奈さんが出産に伴いスタジアムアナウンサーを退任！夫はキャプテンの新里涼

JFLのY.S.C.C.横浜は6日、今シーズンよりスタジアムアナウンサーに就任していた、小林茉里奈さんが先日行われた第22節ヴェルスパ大分戦をもって、スタジアムアナウンサーを退任することになったと発表した。

小林茉里奈さんは、女性アイドルグループ「AKB48」の元メンバーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍する29歳。

2023年2月に当時水戸ホーリーホックでプレーしていた新里涼との結婚を発表しており、今年、新里がいわてグルージャ盛岡からYS横浜へ移籍したことで拠点を神奈川県へ移し、YS横浜のスタジアムアナウンサーに就任していた。

以下は、キャプテンを務める新里とともにチームを盛り立ててきた小林さんのコメント。

「この度出産に伴い、シーズン途中ではありますが、スタジアムアナウンサーを退任させていただくことになりました。

ご縁あって今シーズンY.S.C.C.のスタジアムアナウンサーを務めることになり、私の声や言葉が少しでもチームの勝利に貢献できたり、サポーターの皆さんの応援のエネルギーになれたりできればいう気持ちで毎試合臨んでいました。

どんな苦しい状況でもスタジアムに足を運び、最後の1秒まで声を出し続けてくださるサポーターの皆さんの姿に、私自身もたくさんのパワーをいただいていました。

最終節まで皆さんと一緒にスタジアムで見届けることができずとても残念ではありますが…残りの試合もYouTube配信を見ながら、お腹の中の小さなサポーターと一緒にしっかり応援していきたいと思っています！！

本当にありがとうございました！引き続きY.S.C.C.の応援をよろしくお願いいたします！」

小林さんは出産に伴う退任とのこと。なお、次回ホームゲームからのスタジアムアナウンサーについては、改めてクラブから発表されるという（追記：渡部菜都美さんの就任が発表）。

日本代表揃い！横浜市出身のサッカー選手「最強のベストイレブン」はこれ

JFLで現在16チーム中15位と、残留争いの渦中にあるY.S.C.C.横浜は次節、11日（土）に11位のクリアソン新宿とのアウェイゲームに臨む。