2025年10月8日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
感情的になって周囲とぶつかりそう。冷静さを大切に。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
誰とでも気軽におしゃべりを。人当たりのよさで運気回復！
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
周囲からの干渉に悩まされそう。笑顔で受け流すと◎。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
終業後の誘いに乗るとイヤな思いをしそう……。丁重に断って。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
新しい友人と古い友人との間で板挟みに……。公平さを保つとよさそう。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
欲しいもののために貯金を始める吉日。積み立て式が◎。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
将来のことで悩みが発生するかも。突き詰めずに気楽に考えよう。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
休日を盛り上げるアイデアが浮かびそう。早速、実行計画を立てて。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
買い物にツキあり。小さな日用品でも気分転換に効果的！
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
新規開店の店をのぞいてみて。うれしい出会いがありそう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
思い通りに行動しよう。自分の幸せを最優先すれば充実した1日に。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
イベントにはフル参加を。素晴らしい出会いをゲットできそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)