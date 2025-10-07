「え？！？！！」マルチタレント、広告写真提供でまさかの加工に驚き「ひどい」「大人の事情かな？」
マルチタレントの宮崎寿々佳さんは10月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。ウエディングドレスを着たモデルショットを公開しました。
【写真】まさかの加工とは？
「広告だから仕方ないですねｗ」宮崎さんは「え？！？！！palmuさん？！！？！！！ ←提出した原画 →広告」とつづり、2枚の写真を投稿。ウエディングドレスを着て、花束を持ったショットです。1枚目が元の写真で、2枚目が広告として世に出たもののようです。1枚目で見えていた胸の谷間が、2枚目では加工で消されています。
コメントや引用では「あ！谷間が・・・。お、大人の事情かな？」「ひどい」「やられたね」「広告だから仕方ないですねｗ」「まあさすがに広告でこの写真は使えないだろうなぁ…」「さすがにウエディングドレスで谷間のある広告は何かしらの法に引っかかりそう」と、さまざまな声が寄せられました。
「公式さんから加工されると思わなくて」7日には「おはよ 無加工動画で失礼します 天然ボディ＆天然フェイスでアラフォーで頑張ってるのに 公式さんから加工されると思わなくて 毎日楽しい宮崎寿々佳です笑」とつづり、今回のモデルショット撮影中の動画を公開した宮崎さん。谷間を消されてしまったことで、少しショックを受けているようです。(文:多町野 望)
