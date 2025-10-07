日本サッカー協会（JFA）は7日、湯川和之専務理事（58）が都内で会見を行い、影山雅永技術委員長（58）との契約を解除すると発表した。影山氏を巡っては、フランス各メディアが6日に児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で今月2日に逮捕され、パリ近郊の簡易裁判所で6日に有罪判決を受けたと報じていた。

この事態を受けて宮本恒靖会長（48）はコメントを発表。「今回の件はサッカー界として許容できるものではない。これまでも取り組んできたものの、今回のことを契機にサッカー界のガバナンス、コンプライアンス体制を改めて見直すとともに、徹底的に強化・改善を覚悟を持って図っていく」と怒りをにじませた。

この日までに複数のフランスメディアが、影山氏が児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で今月2日に逮捕され、パリ近郊の簡易裁判所で6日に有罪判決を受けたと報道。

現地メディアは「日本サッカー協会の幹部で元プロ選手は、児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で、パリ近郊ボビニーの簡易裁判所で今月月曜日に審理を受けた」と報道。「58歳の同氏は日本サッカー協会のテクニカルディレクターを務め、20代以下の代表チームのU―20W杯に向かう途中でチリへ出張する際、10月2日にフランスの現地空港で飛行機を降りた際に逮捕された」と説明。影山氏は「機内でタブレット端末に表示された“およそ10歳の少女”とされる画像を客室乗務員に発見・通報された」と詳細を報じた。影山氏は、パリ到着時に飛行機を降りた際に身柄を拘束されたという。

協会関係者によると、影山氏とは数日前から連絡が取れない状態だったという。