歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。
「Bスポット治療」を受けたことを明かしました。

堀ちえみさんは「本日はBスポット治療の予約日。」と、投稿。

続けて「Bスポット治療は　私にとっては効果抜群！」「合っていたんだと思います。」と、綴りました。

そして「疲れ気味なのか、治療時には久々に　少し痛かったけれど　でも治療受けたあとはラク！」と、記しました。
 



堀ちえみさんは「このままライブツアー、風邪もひかずに喉も調子良く、楽しもう」と、投稿。

続けて「先生、ありがとうございました。感謝！」と、その思いを綴っています。
 



堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。
そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。
 



