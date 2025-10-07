歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

「Bスポット治療」を受けたことを明かしました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 Bスポット治療受け 「久々に少し痛かったけれど」 状況明かす 「治療受けたあとはラク！」





堀ちえみさんは「本日はBスポット治療の予約日。」と、投稿。



続けて「Bスポット治療は 私にとっては効果抜群！」「合っていたんだと思います。」と、綴りました。



そして「疲れ気味なのか、治療時には久々に 少し痛かったけれど でも治療受けたあとはラク！」と、記しました。







堀ちえみさんは「このままライブツアー、風邪もひかずに喉も調子良く、楽しもう」と、投稿。





続けて「先生、ありがとうございました。感謝！」と、その思いを綴っています。





堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】