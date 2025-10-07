これからの気象情報です。

8日(水)の県内は広く傘の出番となりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆10月8日(水)の天気

・上越地方

一日を通して雨が降ったりやんだりするでしょう。

最高気温は24～25℃で、昼間はムシムシと感じられそうです。



・中越地方

午前中から雨が降るでしょう。一時的に雨脚が強まることもありそうです。

最高気温は21～25℃と、引き続き平年を上回るでしょう。



・長岡市と三条市周辺

雲に覆われて午前を中心に雨が降るでしょう。

最高気温は23～25℃の予想です。湿気が多くジメジメと感じられるでしょう。



下越：新潟市周辺と佐渡

朝の通勤通学の時間帯は、本降りの雨となりそうです。

午後になると雨はやんできますが、雲の多い天気が続くでしょう。

最高気温は23～25℃の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

昼ごろにかけて雨が降るでしょう。

午後は次第に雨がやむものの、すっきりしない天気が続きそうです。

最高気温は23～25℃でしょう。次第に北よりの風が強まり、夕方ごろからは肌寒くなりそうです。



◆風と波

風は南よりから次第に北よりに変わり、下越や佐渡ではやや強く吹くでしょう。

波の高さは50cm～1m50cmのちに波がやや高くなるところが多いでしょう。



◆週間予報

向こう一週間は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がる日が多いでしょう。

5日(日)と7日(火)は、広い範囲で雨が降りそうです。

最高気温は平年並みか高くなるでしょう。

前半は秋の装いで過ごせますが、後半は少し暑さが戻りそうです。



8日(水)は次第に風が強まりそうです。傘があおられないよう注意ください。