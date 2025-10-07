県内は広く傘の出番となりそう スッキリしない天気に【これからの天気(7日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
8日(水)の県内は広く傘の出番となりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆10月8日(水)の天気
・上越地方
一日を通して雨が降ったりやんだりするでしょう。
最高気温は24～25℃で、昼間はムシムシと感じられそうです。
・中越地方
午前中から雨が降るでしょう。一時的に雨脚が強まることもありそうです。
最高気温は21～25℃と、引き続き平年を上回るでしょう。
・長岡市と三条市周辺
雲に覆われて午前を中心に雨が降るでしょう。
最高気温は23～25℃の予想です。湿気が多くジメジメと感じられるでしょう。
下越：新潟市周辺と佐渡
朝の通勤通学の時間帯は、本降りの雨となりそうです。
午後になると雨はやんできますが、雲の多い天気が続くでしょう。
最高気温は23～25℃の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろにかけて雨が降るでしょう。
午後は次第に雨がやむものの、すっきりしない天気が続きそうです。
最高気温は23～25℃でしょう。次第に北よりの風が強まり、夕方ごろからは肌寒くなりそうです。
◆風と波
風は南よりから次第に北よりに変わり、下越や佐渡ではやや強く吹くでしょう。
波の高さは50cm～1m50cmのちに波がやや高くなるところが多いでしょう。
◆週間予報
向こう一週間は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がる日が多いでしょう。
5日(日)と7日(火)は、広い範囲で雨が降りそうです。
最高気温は平年並みか高くなるでしょう。
前半は秋の装いで過ごせますが、後半は少し暑さが戻りそうです。
8日(水)は次第に風が強まりそうです。傘があおられないよう注意ください。
