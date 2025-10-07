8月の豪雨で崩落した姶良市加治木町の網掛橋は、今も、通行止めが続いています。車が通らない網掛橋近くの店は、客が激減。このままでは、店が潰れてしてしまうと、通り会が立ち上がりました。



8月の豪雨で崩落した姶良市加治木町の網掛橋。2か月が経とうとしている今も、通行止めが続いています1日、約2万5000台の車が通っていた国道10号の網掛橋周辺は、今は、橋の手前までを行き来する車が、1日40台から50台ほどに。通り会の店は、どこも客足が遠のいています。





(通り会の女性)「ここまで、来れないんじゃないか？と思っていらっしゃる方もとても多くて、お客様の数は、だいぶ減ってしまいました」網掛橋近くのコッペパン専門店は、9月末で店を閉じました。そうした中、店を潰してはならないと、地元の通り会は、復興のシンボルとして黄色い旗を設置しました。(網掛橋復興臨時通り会・川村吉一会長)「100年近くここで商売しているので、自分だけでなく、祖父や父の想いが詰まっている。ここを逃げるわけにもいかないし、潰すわけにもいかない」200年以上続く老舗・美坂饅頭屋。店内は、加治木まんじゅうのおいしそうな香りが漂っていました。(記者)「こちらが、出来立ての加治木まんじゅうです。あんこがたっぷり入っています。やわらかいし、やさしい甘さ。麹の香りが広がります。この味、ずっと守ってもらいたいですね」災害直後は、客足が10分の1まで落ち込んだそうですが、店主の美坂さんは、通り会のメンバーと力を合わせて前を向きます。(美坂饅頭屋・美坂昌徳さん)「（Q皆さんにとって、どんな日ですか？）希望の第一歩です」地元では、支援の輪も広がっています。インフルエンサーとして活動する地元の主婦もSNSで通り会の魅力を発信しています。(グルメインフルエンサー・吉岡純子さん)「お店が危ないと聞いて、自分が出来るのはSNSだと思ったので、勝手に食べ歩いて投稿をした。振り返った時に、"あの時楽しかったよね"と言ってもらえるよう頑張ります」国道10号の網掛橋より随分手前に「通行止め」の看板が置かれていますが、網掛橋の手前までは、人も車も通ることができます。(網掛橋復興臨時通り会・川村吉一さん)「遠い人が、観光に来てくれるのが一番の復興。ここだけでなく、姶良市全体が復興になるので、手作りだけど（黄色い）旗を潜りたくて、たまらない感じになったらいい」復旧するまで、数か月かかる見通しの網掛橋。復興のシンボル「黄色い旗」は、その時を待ちわびながら揺れています。