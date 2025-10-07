奈緒「髪の毛が、人生で1番短い」イメチェンに反響続々「何でも似合うの最強」「美しい」
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の奈緒が7日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】奈緒「髪の毛が、人生で1番短い」
奈緒は「髪の毛が、人生で1番短いとです」と報告。ショートにカットした新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「何でも似合うの最強」「美しい」「かっこいい」「素敵」「新鮮」「可愛い」「イメージチェンジ成功」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆奈緒、ショートで雰囲気一変
◆奈緒のショートに反響
