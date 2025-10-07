RIIZEアントン、プールで逞しい肉体美披露「筋肉すごい」「もはや芸術作品」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、7日に更新された。プールサイドで撮影されたアントン（ANTON）の肉体美に反響が寄せられている。
【写真】RIIZEアントン「もはや芸術作品」と話題の上裸ショット
アントンは「off」とつづり、プールでのオフショットを公開。上裸姿でプールに入る姿やプールサイドで寝そべる様子を披露しており、鍛え上げられた肉体美を披露していた。
この投稿にファンからは「筋肉すごい」「カッコいい」「オフショット嬉しい」「色気やばい」「もはや芸術作品」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
