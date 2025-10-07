人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2025年9月27日に行った生配信で、結婚指輪を買っていないことを明かした。

「インターネッツでウジウジ言われるんだって」

ヒカキンさんは24年1月1日に結婚を発表。8月に第1子となる女児の出産を報告していた。

そんなヒカキンさんが、9月27日の生配信で、視聴者からの「ヒカキンさん指輪見せて」とのコメントを読み上げ、「俺指輪ないよ」「買ってないんだよね」と明かした。

「えっ？」とのコメントが相次ぐと、ヒカキンさんは「絶対買うのが当たり前なわけ？」と返した。

「婚約指輪は買ってるよ」といい、結婚指輪を買わなかった理由についてはこう語った。

「動画とかで例えば、手洗ったりとか、たまに外れると言われるんだって。インターネッツで、ウジウジウジウジ言われるんだってっつって、もう嫌だから、買わなくていいよねつって。『うん、いいんじゃない』っていう感じで。一回外しただけで、『ヒカキン離婚です』とか言われるんだって。じゃあやめよう、（指輪）ない時おかしいってなるから。ずっとつけてなきゃいけない」