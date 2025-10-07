“クセがつよい一平ちゃん”復活総選挙1位の「蒲焼のたれ味」発売当時の味わい再現
明星食品は10月20日、カップ焼きそば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味」を発売する。価格は236円（税別）。
1995年に登場した同ブランドは、今年2月20日に発売30周年を迎えた。記念企画として公式X（Twitter）で実施した「クセがつよい一平ちゃん復活総選挙」の結果、30年間に発売された250種類以上の中から“クセがつよいけど、クセになるメニュー”を5つ選定。一平ちゃんファンに「食べてみたいメニュー」を投票してもらった結果、見事1位に輝いたのが2016年発売の「蒲焼のたれ味」だった。
今回、30周年記念商品として復活する「蒲焼のたれ味」は、蒲焼のたれをイメージした香ばしい醤油の風味に、うなぎエキス入りの甘濃いたれがクセになる味付け。ソースとは違った味わいが楽しめる。
さらに、わさびマヨや、山椒入りのふりかけがアクセントになり、少し大人な味わいに。発売当時の味わいを再現した。
パッケージも当時のデザインをベースに、復活総選挙第1位のアイコンを目立たせるように配置している。
