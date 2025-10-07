元テレビ朝日のアナウンサーで、インターネット総合旅行会社・令和トラベルの執行役員として活躍した大木優紀さんが、子会社への出向とハワイ移住を報告した。

７日にインスタグラムを更新し「ハワイ子会社Ａｌｏｈａ７へ出向することになりました」と題して投稿。「令和トラベルに転職して、約４年、さらなる挑戦の機会をいただき、この１０月より家族でハワイに引っ越すことになりました。実は、今夜の便での出発で、今まさにギリギリの戦いをしております」と準備に追われているという。

「ハワイは、日本人の海外旅行のふるさと。コロナ禍後、日本人の観光客が回復しておりませんが、唯一無二のその魅力を伝えるべく、ハワイからの発信も強めていく予定です」とつづり、「家族４人、はじめての海外生活でどうなることやら…ではありますが、現地の様子またご報告させていただきます。染まりやすい女ですので、１週間もしたら真っ黒に日焼けして『Ａｌｏｈａ〜』なんて言っているかもしれません」と笑い、ハワイで撮影した写真をアップした。

大木さんは慶大経済学部卒業後の２００３年、テレビ朝日に入社。「くりぃむナントカ」でブレイクし、「スーパーＪチャンネル」や「やじうまプラス」などの看板番組を担当し、２１年いっぱいで退社した。４１歳だった２２年１月に「令和トラベル社」に転職。同年４月には執行役員となったことを報告した。プライベートでは１０年５月に会社役員の一般男性と結婚。１３年５月に第１子長女、１５年１２月に第２子長男を出産。タレント・ビビる大木は、はとこにあたる。