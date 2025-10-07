日本サッカー協会（ＪＦＡ）は７日、都内で会見し、影山雅永・技術委員長（５８）の契約解除を発表した。

会見したＪＦＡ・湯川和之専務理事は「本日の理事会において、影山技術委員長と契約を解除し、技術委員長職の解任を決議したことを報告します。既にフランスで報道されていますが、パリ行きの機内にて児童ポルノを閲覧した疑いで、パリ到着時の空港で拘束され、その後、有罪判決を受けたことによるものです。ＪＦＡとしては大変遺憾なことであると考えており、ご心配、お騒がせしていることについて深くお詫び申し上げます」と説明した。

影山氏は２４年３月にＪＦＡ技術委員長に就任。福島県出身で筑波大卒。現役時代は市原、浦和、仙台でプレーし、引退後は日本代表テクニカルスタッフや、マカオ代表監督、岡山監督、Ｕ―２０日本代表監督などを歴任した。

６日付けのフランスの日刊紙ル・パリジャンでも報じられていた。

◆影山 雅永（かげやま・まさなが）１９６７年５月２３日、福島県生まれ。５８歳。磐城高―筑波大を経て９０年から古河電工（現千葉）、浦和、仙台で活躍し、９６年に引退。９７〜９８年に日本代表テクニカルスタッフを担当。ドイツ・ケルンＵ―１６コーチを経て、２００１年から広島コーチ。マカオ代表や、シンガポールＵ―１６代表、Ｊ２岡山で監督を務め、１７〜２１年までＵ―２０日本代表監督などを歴任。その後、ＪＦＡユース育成ダイレクターを経て、２４年３月から技術委員長を務めていた。