◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子決勝 東京２―１静岡（７日、滋賀ビッグレイク）

決勝が行われ、静岡県選抜は東京に１―２で敗れ、２０１９年以来の優勝を逃した。

後半アディショナルタイム（ＡＴ）４分だった。ＤＦ大橋大洋（藤枝東高）が左サイドから送ったクロスに、ＭＦ小枝朔太郎（磐田Ｕ―１８）が走り込む。空中で東京ＤＦに競りながら放ったヘディングは、ＧＫの頭上を越えてネットを揺らした。

しかし、反撃もここまで。試合終了の笛にイレブンは肩を落とした。

立ち上がりは静岡のペースだった。パスをつないで攻め込み、中盤で失っても奪い返す。何度もゴール前まで侵入して、ＭＦ佐野泰聖（静岡学園高）やＦＷ沢田卓磨（清水ユース）がシュートを放った。

だが相手ＧＫの好セーブやＤＦの強固なシュートブロックに阻まれ続けると、前半１８分のセットプレーで先制された。今大会初失点を喫すると、同２９分にはＣＫを直接決められた。「最初のチャンスで決めきれないところが、自分たちの甘さだった」と小枝主将は振り返った。

１９年の優勝後はコロナ禍で２年連続中止。その後は初戦敗退が２度続き、昨年は東海予選で敗れた。２年ぶりに臨んだ本大会で、銀メダルという結果は胸を張っていいが、主将は「目標は優勝だったから」と首を振った。

チームでは１月の始動から選手全員が「サッカーノート」をつけていた。毎日の練習後に感想や反省を書き、監督やコーチが目を通してアドバイスを記す。ミーティングでは「自分の特長」を発表するなど、お互いのコミュニケーションを深めることを徹底してきた。「個性を生かした戦いができた」と主将。それだけに、日本一を逃した悔しさは大きかった。

今後は磐田に戻り、プレミア復帰という大目標に挑む。「この経験を生かして、勝利にこだわってプレーしていく」と小枝は闘志を新たにした。（里見 祐司）