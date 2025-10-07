「奥さんに、全部バラすよ？」と言えたなら。ママ友の夫からの“異常なLINE”【ママリ】

ママ友夫からの不適切なLINE、家族同士の関係を保ったままどう対処すればいい？

吐き出します。愚痴です💦



ママ友の旦那さんから頻繁にLINE

が来るのですが、内容が下ネタで

イチャイチャしたい。

大きすぎて朝勃ちで痛くて目が覚める

など気持ち悪い内容です😭😭



一度ママ友に旦那さんからLINEが

来てることを話したのですが、

ありえないと怒ってもう送らない

ように話するから。ごめんね。

と言っていて💦

ですがまだLINEが送られてきます😭



ママ友とは本当に近所なので

一緒に遊びに行くこともよくあります。

子供同士同い年で来年から通わせる

園も同じところになる予定です💦

学区的に小学校、中学校も同じです。



今はコロナもあるので遊びに行ったり

はできてないのですが近所なので

挨拶を交わすことはよくあります。





LINEがくるようになったのは

ママ友と初めて一緒に遊びに行った日

に家族ぐるみで仲良くしてください。

とのLINEが来たので、これには返信を

しました。

それ以降のLINEには一切既読を

つけていません。



もう一度ママ友に話をしてもいいのか、

この先長い付き合いになると思うと、

中々言いだせず、でもLINEの内容が

気持ち悪すぎてストレス。

という気持ちのループです😭😭💦



読みにくい文章だったと思いますが

読んで頂きありがとうございます🙇‍♀️

とにかく吐き出したかったので😭 出典：

qa.mamari.jp

気軽にやり取りができるLINEは、生活のなかでのコミュニケーションツールでは欠かせないものですが、気軽さゆえに思いもよらないシチュエーションになることも。この記事では、投稿者さんとママ友の夫から卑猥なLINEが来るようになったという相談をご紹介します。ママ友や子ども達の関係を保ったまま、問題のパパとの行動を止められるのか。ママ友にどう相談するか。難しい状況に、皆さんならどうしますか？

ママ友の夫から突然送られてくるという、信じがたい下ネタLINE。アプローチなのか、悪ふざけなのか意図はわかりませんが、非常識であることは明らかです。それでも内容が内容なだけに、ママ友本人には相談しづらいセンシティブな問題ですよね。



このような行為をママ友に伝えれば、夫婦関係だけでなく、投稿者さんとの関係にも大きな影響が及ぶ可能性があります。さらに、子ども同士の関わりにも影を落とすかもしれません。難しいこの状況はどう対処すればいいのでしょうか。

©ママリ

100％相手の問題！自分を責めないで、すぐに相談を

ママ友の夫から送られてくる下ネタLINEに困る投稿者さんにママリユーザーからはたくさんの声が寄せられました。

あーちゃんさんのご主人はこの事ご存知ですか？

とりあえずあらぬ疑いをかけられない為にもご主人にも相談しておく事と、もう一度ママ友に話して良いと思います！

そして即ブロックです！

近所と言うのもちょっと怖いですけど…😰

警察に相談実績作っておくとかするのはダメですか？？

普通に相手のしてくる事、あり得ないですよ😰😰 出典：

qa.mamari.jp

まともな人なら主さんを責めたりは絶対にしないと思いますし、きちんと謝罪してくれると思いますよ

子供になにかすることもないはずです。



そこで何か言われたりしたら相手がおかしいので、むしろこちらから関わらないのが1番だと思います。

子供になにかするようなら即警察ですし、こちらに不利は全くないと思います。 出典：

qa.mamari.jp

気持ち悪いです……。

私なら

何度もごめんね…凄く悩んでて…

って証拠見せながらママ友に相談します。

その後はブロックします💦 出典：

qa.mamari.jp

私だったら一度「他の女性と間違えて送っていませんか？私はお子さんのママ友ですよ」と返信し、自分は気がない態度を明確に証拠にしておきます。

それでも来るなら「ママ友さんに伝えることになりますが、それでもいいですか？」さらに来るならママ友さんに実際に伝えますね。



あわよくば遊べたら…とでも思っているんでしょうかね。 出典：

qa.mamari.jp

それはすぐにママ友さんに

言った方がいいです😣



私なら、直接見せて

既読にしていないことも

見ながら説明するかもです💦



そして、ママ友さんと

お子さん同士仲良しだし

関係を続けたいと思い

悩んでいて話せなかったけど

黙ってることも無理だし

悩んでで。みたいな事を

伝えますかね😣



ママ友さんからしたら

めちゃくちゃ恥ずかしいと思うし

もしかしたらあーちゃんさんとは

今までのように

付き合えないかもですが、

あーちゃんさんは正しい行動を

したまでですし

(もちろん今でも正しい行動を

されてますよ！)

後はママ友さんの判断かと

思います😣



最悪の結果になるかもですが

奥さんのママ友にそんなLINE

してくる人って普通じゃないし

今までか今後？きっとまた

同じような事もするでしょうし

早いうちに解決がいいって

思います😣🙏



大変でしたね💦可哀相に😭😭 出典：

qa.mamari.jp

ママリユーザーからは、多くの励ましと投稿者さんを擁護する声が寄せられました。投稿者さんは何も悪くありません。一方的に性的な嫌がらせを受けており、LINEが届き続けることも、既読スルーの画面を見続けることも大きな精神的負担になります。



勇気がいることではありますが、ママ友に相談して現状を伝えることが必要だと感じます。ママ友も、自分の知らないところで夫が誰かを苦しめている状況を望んではいないはずです。



たとえ関係が一時的にぎくしゃくしても、悪いのは投稿者さんではありません。もし本当に良いご縁なら、ママ友との関係も時間をかけてきっと元に戻るはず。どうか投稿者さんが安心して過ごせる形で、穏やかに解決していくことを願います。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）