優れた空力特性で航続距離は僅かに長い

ルノー5 E-テックと双子の兄弟といえる、6代目の日産マイクラ（旧マーチ）。多少の差別化が図られたボディやインテリアと異なり、パワートレインは完全に共通する。

フロントアクスルに載る駆動用モーターは、122psか150psから選択可能。駆動用バッテリーは、40.0kWhか52.0kWhの2種類から選べる。5 E-テックより僅かに空力特性に優れ、航続距離は後者で12kmほど長い、418kmが主張される。



日産マイクラ（旧マーチ） 52kWh エボルブ（欧州仕様）

軽快で洗練された身のこなしや、落ち着きのある乗り心地など、多くの強みが同じように備わる。発進加速は、小さな電気自動車らしく活発。高速道路の速度域ではパワー感が明確に低下するが、これもこのクラスの特徴といえる。

ドライブモードは複数あり、エコ・モードではもどかしいほど駆動用モーターのパワーが絞られる。コンフォートとスポーツ・モードなら、本来の最高出力が発揮される。

ワンペダルドライブに対応 欧州車らしい走り

ブレーキペダルは、若干の慣れが必要かもしれない。踏み心地が硬めで、少し鋭く制動力が立ち上がる様子。だが直ぐに順応できる範囲で、実際の効きは頼もしい。

ステアリングホイール裏のパドルで、回生ブレーキは3段階に調整可能。日産らしくワンペダルドライブにも対応し、アクセルペダルを完全に放すことで停止もできる。



プラットフォームはAmp-Rスモールと呼ばれるもので、開発はルノーが主導した。その結果、走りのフィーリングは日産車らしくない。後ろには、マルチリンク式のサスペンションが奢られている。

市街地では、キビキビと軽快に進路を選べる。高速道路ではステアリングホイールのすわりに優れ、安定感があり直進性も良い。速度域を問わず、適度に引き締まった乗り心地は好印象で、車内の静寂性も高い。熟成感ある仕上がりが、欧州車らしい。

殆どの競合へ勝る運転体験 笑顔にする魅力

小さなハッチバックとして扱いやすいだけでなく、マイクラには乗り手を笑顔にする魅力がある。5 E-テックと同様に。殆どの競合より、運転体験は優れるといっていい。

航続距離は、オランダ（ネザーランド）の一般道を走らせた結果、400kmに届かなかった。高速道路では減りが速く、290km毎の充電が必要になりそうだ。急速充電は最大100kWで、残量15％から80％まで、最短30分で回復できる。



お値段は、英国では2万1495ポンド（約425万円）から。当初、5 E-テックより僅かに高くなる可能性が示されていたが、結果的にはほぼ横並びとなった。

カー・オブ・ザ・イヤー受賞車と同等の強み

僅かに長い航続距離と、回生ブレーキを調整できるパドル。この2点が5 E-テックとの確かな違いといえる、新しいマイクラ。他方、スタイリングの評価は好みによるところが大きいが、ルノーの兄弟の方がシンプルで主張があり、美しいと筆者は思う。

どちらを選んでも、運転の楽しい、完成度の高い小さな電動ハッチバックであることは間違いない。2025年の欧州カー・オブ・ザ・イヤー（COTY）を受賞した、5 E-テックと同等の強みをマイクラも備える。



ただし、個人的に選ぶのはルノーかもしれない。デザインの魅力がプラスされるから。

◯：5 E-テックを上回る航続距離 好ましい動力性能 操縦性と乗り心地のバランス

△：デザイン的な水準では5 E-テックに及ばず 少し狭めの後席 充分とは感じにくい日産としての差別化

日産マイクラ（旧マーチ） 52kWh エボルブ（欧州仕様）のスペック

英国価格：2万1495ポンド（約425万円）

全長：3950mm

全幅：1780mm

全高：1500mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：8.0秒

航続距離：418km

電費：6.6km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1524kg

パワートレイン：AC永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：52.0kWh

急速充電能力：100kW（DC）

最高出力：150ps

最大トルク：24.9kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動