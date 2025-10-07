LE SSERAFIM専属アーティスト監修♡Pytの新作チークで叶える血色感

プロの現場で輝く美しさを、セルフメイクでも再現できる――。LE SSERAFIM専属メイクアップアーティスト・DASOM（ダソム）が手がける「Pyt（ピュット）」から、ブランド初となるリキッドチーク「GENBA LIQUID CHEEK」が登場します。2025年10月11日（金）より全国のロフト・プラザにて発売。軽やかに密着し、透けるような血色感を叶える新作は、まさに“現場クオリティ”の逸品。

自然な血色感が続く、“現場発想”のチーク

「GENBA LIQUID CHEEK」（税込1,980円・全5色）は、ダソムが“現場で映える仕上がり”をテーマに開発したリキッドチーク。

軽くなじむのに密着力が高く、ヨレにくい処方で、長時間の撮影やパフォーマンスでも美しさをキープします。

リキッドでありながらもセミマットな質感で、ベースメイクを崩さず薄膜でフィット。肌に溶け込むような自然な血色感を与え、上気したようなヘルシーな印象に導きます。

肌色を選ばない、ミルキーミュートトーンが魅力

ゲンバ リキッドチーク_01 アールグレイ

ゲンバ リキッドチーク_02 ピーチパイ

ゲンバ リキッドチーク_03 バレリーナ

ゲンバ リキッドチーク_04 レースピンク

ゲンバ リキッドチーク_05 ピオニー

Pytならではの“ダソムメイク”を象徴するのが、やわらかくくすみを抑えたミルキーミュートトーン。パーソナルカラーを問わず、どんな肌にもなじむ絶妙なカラー展開が魅力です。

全5色のラインナップには、やさしく温かみのある「アールグレイ」、ジューシーな「ピーチパイ」、上品で透明感あふれる「ピオニー」など、どれも洗練された印象を演出。

肌にのせるだけで、今っぽい血色と抜け感を叶えてくれます。

メイクをもっと自由に、もっと自分らしく

リキッドチークが持つぼかしやすさと軽やかさで、ナチュラルにも、しっかりめのメイクにも自在に対応。

揮発性のあるオイルがすぐに肌へなじみ、べたつきのない心地よさが続きます。

チークを苦手に感じる人でも失敗しにくく、指でトントンと重ねるだけで、自然に内側からにじむような血色感をプラスできます。

プロ級の仕上がりを、あなたの手で。

「GENBA LIQUID CHEEK」は、プロ仕様の高密着処方とやわらかな発色で、毎日のメイクをワンランク上へ導くアイテム。

税込1,980円という手に取りやすい価格ながら、仕上がりはまさに“サロン級”。DASOMのこだわりが詰まったこのチークで、頬にやさしく光を宿し、自分らしい美しさを表現してみてください。

心まで彩るような、上質な血色感をあなたに。